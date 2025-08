Victoria Villarruel denunció a un periodista español, amigo de Javier Milei: la fuerte acusación

javier negre la derecha diario

El escrito indica que los denunciados "participan de forma diaria, metódica e insistente en la publicación de insultos, improperios, hostigamiento e incitación al odio de la ciudadanía en general y a los lectores de la red social "X" en particular, contra el poder que presido, la figura de la presidencia del H. Senado de la Nación, mi persona, mi círculo de confianza personal, familiar y laboral".

Negre justificó las agresiones y acusa a Villarruel de copiar las formas del kirchnerismo

La reacción del periodista allegado a Javier Milei no se hizo esperar y calificó la presentación judicial como “un disparate”, asegurando a su vez que Villarruel busca "meterlo en la cárcel" y lograr su "expulsión del país".

"Ella me acusa de algo tan grave como sugerir que estoy llamando a un golpe de Estado contra ella, simplemente por ejercer mi derecho a la libertad de expresión y a la libertad de prensa", dijo el empresario del medio español en la mañana de este martes.

Asimismo, el periodista oriundo de España justificó las agresiones hacia la vicepresidenta -que publicó en redes sociales- con el argumento de se trataba de opiniones personales. "Han sido tantas las traiciones usando los recursos del Estado. Me sorprende que me meta en una especie de entramado terrorista. Me da miedo de que si Victoria pudiese, nos expulsaría no solo de la prensa del Senado, sino del país. La denuncia, según mis abogados, apunta a meterme en la cárcel y expulsarme del país", insistió.

denuncia villarruel negre

En la entrevista, Negre sumó: "Es cierto que Javier Milei ataca a ciertos periodistas porque considera que lo han operado, pero no se puede comparar a la situación actual del kirchnerismo donde la propia Villarruel copia las formas del kirchnerismo, del comunismo".

Ante esta situación, reveló que presentará una contradenuncia por "calumnias y difamaciones". "Me molesta su ultra nacionalismo, que no puedo opinar porque soy español. El kirchnerismo quería callar a la prensa crítica. Villarruel se tiene que preguntar por qué ahora es más odiada que los kirchneristas", cerró.

Quién es Javier Negre, el provocador periodista español amigo de Milei

Javier García Negre es un empresario español, cofundador y director del grupo EDA, accionista de La Derecha Diario. Fue corresponsal de El Mundo, donde enfrentó sanciones legales y un despido. Está alineado con la extrema derecha española y es uno de los artífices del relato libertario.

Entre sus prácticas mediáticas se destacan estrategias polémicas y la confrontación sistemática con los “enemigos” de Milei. Uno de sus blancos es Villarruel. En diversas publicaciones en X lanzó fuertes críticas hacia la vicepresidenta.