Frenan la cremación del cuerpo de "Locomotora" Oliveras tras una denuncia por su muerte

Por eso, el Ministerio Público Fiscal de la Nación ordenó suspender de manera inmediata la cremación del cuerpo de Oliveras.

Según el parte médico, la causa final fue un paro cardiorrespiratorio provocado por una embolia pulmonar. Sin embargo, a raíz de la denuncia, se podría realizar una autopsia para investigar nuevas causas.

Velorio de la Locomotora Oliveras La Locomotora Oliveras murió el pasado lunes a dos semanas de sufrir un accidente cerebrovascular (ACV) isquémico y es velada en la Legislatura de Santa Fe.

Por el momento, la familia no realizó declaraciones al respecto y continúan conmocionados por la muerte de la excampeona del mundo y referente de Santa Fe.

La despedida a la “Locomotora” Oliveras en Santa Fe

La familia de la exboxeadora e ícono del deporte argentino organiza un velatorio abierto al público este martes que se extenderá hasta las 21 en la Legislatura de la provincia de Santa Fe. Antes, desde las 7 hasta las 16, la jujeña fue despedida por sus seres queridos en una ceremonia privada.

Desde las 16, los fanáticos empezaron a hacer fila fuera del recinto y media hora después llegó el féretro, cubierto por una bandera argentina. En ese momento todos los presentes se unieron en un sentido aplauso.

Las frases más icónicas de Alejandra "Locomotora" Oliveras

Oliveras invitó a reflexionar sobre la fugacidad de la existencia y la importancia de vivir cada momento con plenitud, dejando de lado las preocupaciones triviales.

Alejandra "Locomotora" Olivera

1- “No se nace campeón, se hace campeón con hambre, con sacrificio y con lágrimas.”

2- “La vida me pegó más fuerte que cualquier rival, pero yo me paré igual.”

3- “El miedo es una excusa para no pelearla.”

4- “Yo soy campeona del mundo porque no me rendí cuando todos me dijeron que no iba a poder.”

5- “No te rodees de gente que te apague el fuego, buscá los que te lo alimenten.”

6- “Si vas a soñar, soñá en grande. Y después levantate y hacelo realidad.”

7- “Cada cicatriz que tengo es una medalla de guerra.”

8- “La disciplina le gana al talento cuando el talento no se entrena.”

9- “Yo no peleo solo por mí. Peleo por todas las mujeres que se animan a cambiar su destino.”

10- “A mí me dijeron que no servía para nada. Por eso me entrené para ser imparable.”