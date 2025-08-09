Castraciones masivas y gratuitas: 128 mil animales ya fueron esterilizados
El municipio capitalino continúa con la política de esterilización de animales. Este sábado castraron gatos y gatas en Parque Industrial.
La Municipalidad de Neuquén realizó en la mañana de este sábado una nueva jornada especial de castraciones de animales, dedicada exclusivamente a felinos, que tuvo lugar en la sede central de Bienestar Animal ubicada en Parque Industrial.
“Con la concurrencia de hoy nos va a permitir llegar a los 128.000 animales operados”, celebró Luciana De Giovanetti, secretaria de Derechos Humanos, Relaciones Institucionales, y Cooperación Internacional.
Destacó que esta iniciativa política pública que lleva adelante el intendente Mariano Gaido y que no solamente se desarrolla en la sede central de Bienestar Animal, sino también en el resto de los quirófanos fijos y móviles que permanentemente recorren los distintos barrios de la ciudad.
La funcionaria subrayó que la respuesta de la comunidad es masiva: “La concurrencia siempre es así, cada vez que se hace. Es más, los turnos que pusimos a disposición para esta mañana se completaron en un solo día, más allá de que tenemos presencia territorial”.
Tenencia responsable
En esta oportunidad, la jornada estuvo dedicada exclusivamente a la castración de gatos y gatas. “Cuidar a los animales que están en casa también es cuidar la salubridad pública”, señaló De Giovanetti, al tiempo que remarcó la importancia de concientizar sobre la tenencia responsable.
Durante la espera de esta mañana, ofrecimos a los vecinos esperar en un espacio cerrado y tomar un café, una medida pensada para protegerlos de las bajas temperaturas. “En otras épocas del año lo hacemos afuera, pero ahora priorizamos que estén cómodos y abrigados. Además, aprovechamos ese momento para seguir concientizando sobre el cuidado responsable de los animales”, agregó.
Por su parte, Celeste Leiga, subsecretaria de Ciudad Saludable, señaló que, además de las cirugías, la jornada incluyó otros servicios gratuitos: “Estamos haciendo desparasitación y vacunación antirrábica, entregando pastillas y vacunando a todos los animales que salen castrados.
“La asistencia es perfecta”, valoró tras precisar que el trabajo se realiza en periodos de 20 turnos por cada veterinario.
Te puede interesar...
Leé más
Alcoholemias y radares en rutas de Vaca Muerta: uno por uno, los lugares de los puestos de control
Alerta por fuertes lluvias en Neuquén y Río Negro: qué lugares serán los más afectados
Noticias relacionadas
Dejá tu comentario