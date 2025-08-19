Laurita Fernández y su deseo de ser madre: “Congelé óvulos”

Laurita Fernández compartió una feliz noticia con sus seguidores y en un extenso video contó que congeló óvulos . En el clip reflexionó, además, sobre los cambios que atravesó en el último tiempo.

“Hace un par de meses estuve viviendo distintas cosas en la vida en las que me di cuenta de que cuanto más hablaba y expresaba mis emociones y decía lo que sentía desde el amor, más liviana y más feliz me sentía”, contó en los primeros minutos del video donde compartió, al mismo tiempo, que ese proceso lo hizo con todo el hermetismo posible y en medio de su separación de Claudio “Peluca” Brusca.

Sobre cómo fue brindando la información a su entorno, la conductora de El nueve contó que prefirió guardar el tratamiento en su intimidad y “me fui animando a abrirlo a mi grupo de amigas y a contárselo a gente cercana”. En ese aspecto aseguró que contar su historia animó a otras mujeres a hacerlo, como en el caso de dos de sus amigas.

“Es algo tan genial, es una herramienta que hoy tenemos que está buenísima para muchas mujeres que quizás queremos ser madres y queremos formar nuestra familia, como es mi caso, pero no busco un embarazo ahora. Entonces esto te da cierta libertad y tranquilidad para poder hacerlo a futuro”, reflexionó acerca de los motivos que la llevaron a tomar la decisión.

Laurita Fernández 2.jpg

Respecto al procedimiento, detalló: “la criopreservación de óvulos es un tratamiento que más o menos dura 10, 12 días, pero en el que no podés estar haciendo ejercicio físico extremo”. Contó además que debió aplicarse inyecciones en la panza de forma diaria y que, pese al miedo que le tiene, fue un proceso súper sencillo.

Los comentarios no tardaron en llegar y en cuestión de segundos, muchas seguidoras contaron que habia tomado la decisión de congelar óvulos para ser madres en un futuro. Laurita que se luce en el teatro recomendó hacerlo de joven y explicó que “cuánto más joven sos a la hora de hacértelo, mejor… eso no quiere decir que el tratamiento no pueda ser exitoso”.