Policía asesinada en Puerto Madryn: confirmaron que no hubo tiroteo y que el criminal "disparó a matar"

El ministro de Seguridad de Chubut , Héctor Iturrioz, reveló que el delincuente que asesinó a la policía Marcela Tagariello durante un robo en Puerto Madryn “tiró a matar”, y que no hubo intercambio de disparos con la víctima sino que directamente buscó ejecutarla para fugarse del lugar de los hechos.

Entraigas tiene un frondoso prontuario judicial, estuvo involucrado en seis causas -de las cuales fue sobreseído en tres-, todas en Puerto Madryn, y se encontraba en libertad condicional desde 2024.

"No tuvo oportunidad de defenderse"

El miércoles por la noche, Tagariello acudió a un comercio del barrio San Miguel, de Madryn, después de que el número 911 de emergencias recibió una llamada alertando que allí se estaba cometiendo un robo.

Al arribar al lugar, la policía fue sorprendida por el agresor, que la esperaba escondido dentro del local. Aunque llevaba puesto su chaleco antibalas, el disparo que recibió ingresó por una zona no protegida. Esa única herida que sufrió le provocó la muerte.

Lucas Entraigas, acusado de asesinar a una policía de Puerto Madryn Lucas Entraigas fue detenido en la mañana del jueves en Puerto Madryn. Diario Jornada

El criminal, en tanto, escapó después de ejecutar a la mujer y fue arrestado poco después en un allanamiento policial.

“El proyectil ingresó por un ángulo del cuerpo no cubierto por el chaleco. Tiró a matar. No hubo cruce de disparos, ella no tuvo oportunidad de defenderse”, detalló el ministro Iturrioz.

Compañeros de servicio de la sargento confirmaron que siempre llevaba su equipo de protección, incluso fuera de su horario de funciones, y que era una mujer comprometida con su trabajo y con la comunidad.

Su madre, quien vive en Esquel, se trasladó hacia Puerto Madryn. Tagariello era madre de tres hijas, una de ellas menor de edad.

El pedido de Torres, tras lo ocurrido en Puerto Madryn

Entretanto, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, anunció este jueves por la mañana la decisión de establecer, a través del Decreto 818/25, tres días de duelo por el fallecimiento de la sargento. En la misma norma se dispuso el ascenso post mortem de la agente policial.

Torres, quien rápidamente se hizo eco del trágico episodio y se contactó con la familia de la víctima, hizo un pedido directo a la justicia “para que actúe rápido y el asesino se pudra para siempre en la cárcel, que es donde tiene que estar".

"Este asesino, que ya había sido beneficiado con la libertad condicional, nunca debió estar entre los chubutenses de bien”, expresó el mandatario provincial.

“Por eso, vamos a ir a fondo para que esta vez la Justicia actúe con firmeza, sin excusas ni demoras, y para que el miserable que asesinó a Marcela termine donde tiene que estar: condenado, preso y sin volver a pisar nunca más la calle", agregó.