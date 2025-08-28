Cumpleaños fatal: modelo brasileño pierde la vida en una piscina en Grecia

Un viaje de vacaciones terminó en drama para un grupo de jóvenes que disfrutaba de la isla de Mykonos, en Grecia. El modelo brasileño Yago Luiz de Campos e Silva, de 25 años, fue encontrado muerto dentro de la piscina del hotel d onde se alojaba.

El joven estaba acompañado por un amigo, Ryan Silveira , de 23 años, actor y creador de contenido para adultos, quien también cayó inconsciente al agua y fue trasladado a un hospital, donde permaneció en coma antes de recuperar la conciencia.

La tragedia ocurrió mientras ambos celebraban el cumpleaños número 25 de Silva. Sus familiares y amigos aún intentan asimilar lo ocurrido, mientras las autoridades griegas avanzan en la investigación para esclarecer las circunstancias del accidente.

Cómo ocurrió la tragedia

El hecho tuvo lugar el sábado 23 de agosto en un hotel privado de la región de Ornos, en Mykonos, pero la noticia se difundió recién en las últimas horas. Según fuentes locales, el personal del hotel ingresó a la habitación tras detectar una fuga de agua en el techo del balcón. Al entrar, encontraron a los dos jóvenes inconscientes dentro de la piscina.

Ryan Silveira fue rescatado y trasladado de inmediato al hospital, mientras que Silva fue declarado muerto en el lugar. La hermana de Silveira relató que su hermano no recuerda lo sucedido, aunque ya comienza a comunicarse nuevamente. Poco antes del accidente, los jóvenes realizaron una videollamada con amigos, en la que comentaron que, tras nadar, tenían previsto asistir a una fiesta.

Investigación y elementos encontrados

Las autoridades griegas iniciaron una investigación exhaustiva para determinar qué provocó la tragedia. En la habitación del hotel se encontraron una jeringa y cuatro paquetes con un polvo blanco, material que fue enviado a un laboratorio para su análisis. La Fiscalía del Tribunal de Primera Instancia de Syros ordenó la realización de una autopsia para esclarecer la causa de la muerte de Silva.

El accidente generó conmoción entre turistas y locales de la isla. Los investigadores evalúan todas las pistas, desde posibles intoxicaciones hasta un accidente durante el baño en la piscina. Por el momento, ninguna de las hipótesis puede confirmarse oficialmente.

Repercusiones y conmoción

El caso generó un impacto inmediato en las redes sociales y medios brasileños. Amigos y familiares expresaron su consternación y tristeza por la pérdida de Silva. La situación también pone en evidencia los riesgos que pueden presentarse en viajes y celebraciones, incluso en destinos turísticos reconocidos como Mykonos.

En tanto, Silveira continúa internado bajo observación médica y su familia espera que pueda recuperarse completamente. La investigación sigue abierta y las autoridades griegas prometen mantener informada a la prensa sobre cualquier novedad que surja a partir del análisis del material hallado y de la autopsia.

El suceso pone en evidencia los riesgos que pueden presentarse incluso en entornos turísticos reconocidos. La comunidad de visitantes y residentes de Mykonos permanece consternada. Las autoridades continúan la investigación para determinar las causas exactas de la muertede Silva.