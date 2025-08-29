Lo hallaron con las ventanillas altas y a pleno sol, en el estacionamiento de un supermercado. Estaba en “estado crítico”.

Dejó a su hijo de 2 años encerrado en el auto y se fue a hacer compras: el nene fue salvado por dos policías en España

Una mujer dejó a su hijo de 2 años encerrado en el auto bajo el sol en el estacionamiento de un supermercado de la región de Murcia, en España , y se fue a hacer compras . El menor fue salvado por dos policías que rompieron las ventanillas del vehículo y lo sacaron “en estado crítico” .

El hecho sucedió el pasado miércoles por la tarde en el predio de un comercio de la ciudad de Cabo de Palos, en Cartagena , donde un grupo de personas notaron que el menor se encontraba solo dentro del auto, aparentemente dormido y con abundante sudoración .

Ante ese panorama, decidieron alertar al Servicio de Emergencias, quienes a su vez dieron aviso a la Policía.

Rápidamente, dos agentes de la fuerza policial local se acercaron hasta el lugar y decidieron romper la ventanilla delantera derecha del auto para poder sacar al nene. Es que, según explicó el Ayuntamiento de Cartagena, “comprobaron que el niño no respondía a estímulos”.

Una vez que lograron rescatarlo, según precisó el concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Llorca, lo trasladaron al interior del supermercado con el objetivo de aprovechar el ambiente refrigerado y estabilizar su temperatura corporal, mientras llegaban los servicios sanitarios.

Minutos después arribó al lugar una Unidad Médica de Emergencias (UME), que trasladó al menor al hospital Santa Lucía de Cartagena. Según informaron fuentes sanitarias, el niño estaba "en estado crítico" y fue estabilizado gracias a la intervención rápida de la Policía y la asistencia médica posterior.

El personal de la UME aseguró que la situación era de extrema gravedad y que la reacción de los agentes resultó determinante para evitar la muerte del pequeño. “La intervención policial fue determinante para evitar un desenlace fatal”, señalaron desde el centro de salud.

Mientras tanto, agentes le tomaron declaración a la madre para que entregara las explicaciones del caso.

La Guardia Civil se hizo cargo de la causa y dispuso el traslado del vehículo al depósito municipal

La alcaldesa quiere reconocer a los policías que salvaron al nene

De acuerdo con el mismo comunicado del Ayuntamiento de Cartagena, la alcaldesa, Noelia Arroyo, le propuso a la Junta de Gobierno local un reconocimiento para los dos agentes de la Policía que salvaron al nene.

Según explicó, su actuación ejemplar merece ser destacada por haber evitado una tragedia que pudo tener consecuencias irreversibles.

Policía Murcia Una situación similar se vivió en Murcia 2019, cuando rescataron a un niño de 1 año encerrado en el interior de un auto.

Una situación similar se vivió en mayo de 2019, cuando una dotación de bomberos rescató a un niño de 1 año encerrado en el interior de un auto, también rompiendo ventanilla.

En esa oportunidad, la madre dejó las llaves dentro y el vehículo se cerró con el nene adentro. Afortunadamente, el menor no necesitó asistencia sanitaria.