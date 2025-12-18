Fuerte cruce entre Momi Giardina y La Joaqui en MasterChef Celebrity: qué se dijeron las participantes

La humorista tuvo un picante cruce con la cantante y Cachete Sierra luego de que critiquen su plato. Cómo le fue a Momi.

MasterChef Celebrity es un reality donde la competencia eleva la tensión en el estudio de grabación y se registran momentos picantes entre algunos participantes que defienden sus trabajos en cada una de las pruebas. Durante la edición de este miércoles, las miradas se las llevaron La Joaqui , Momi Giardina y Cachete Sierra.

Es que en medio de una prueba olímpica, con el hockey como temática, Cachete se convirtió en líder de un equipo junto a La Joaqui, Evangelina Anderson y Emilia Attias. Este grupo fue el rival del grupo que lideró el Turco Hunsaín con Momi Giardina, Sofía “La Reini” Gonet y Sofi Martínez en sus filas. Un armado explosivo que tuvo enfrentamientos.

La Joaqui recibió una dura crítica por parte de los jueces del programa cuando presentó ante ellos una ensalada César, misma preparación que le tocó a la humorista Momi. En medio de la devolución, de la cual la cantante se mostró en desacuerdo, el líder apuntó contra Momi por la elección de un plato playo mientras que ellos fueron advertidos por el uso de uno con profundidad.

Al escuchar la postura de Sierra, la panelista del programa Nadie Dice Nada de Luzu TV no anduvo con rodeos y respondió desde su mesada: “Hay que ganar por lo de uno, no tirándole tierra al otro”. Para colmo, Momi logró una gran devolución por parte del jurado que la elogió e incluso fue distinguida con medalla plateada al mejor plato de la noche.

Yanina Latorre debutó en MasterChef Celebrity y anticipó su cruce con su enemiga Maru Botana

La tensión se apoderó de MasterChef Celebrity cuando en el mismo estudio de grabación estaban presentes Yanina Latorre y la cocinera Maru Botana, oficiando de jurado. Las miradas estaban puestas en ese encuentro explosivo que podía decantar en una situación incómoda en el set, sin embargo lo que generó fue sorpresa.

“Contra todos los pronósticos, no me agarré con Maru Botana”, contó Yanina en su programa Sálvese Quién Pueda (SQP) sobre la participción de ambas en el certamen y recordando los cruces que tuvieron en su adolescencia. “No puedo spoilear, pero en algún momento tuvimos dos palabritas y yo le dije que esperaba que sea objetiva”, confesó.

Sin embargo, más allá de que reinó la paz, la periodista picante confesó que existieron cruces de palabras: “Hubo comentarios que le contesté”.

Toda la tensión recae en ambas debido a cruces que mantuvieron cuando ambas eran estudiantes de la Universidad de Belgrano, etapa de la conductora donde alega que sufrió hostigamiento por parte de la reconocida chef. En medio de sus revelaciones, Yanina se mostró sorprendida debido a que Maru la desmiente pero no se enfrentan cara a cara: “Lo que me llama la atención es que, si yo soy tan mentirosa, cómo no me encara”,

“Ella me hizo una buena devolución”, contó sobre su desempeño como jurado y reveló: “Cuando me fui, vino, me saludó y me dio un beso. Yo ni en pedo te voy a saludar”.

Más tarde soltó: “Por ahí dio vuelta la página, como ella dice. O quiere agarrar un programa o quiere prensa”.