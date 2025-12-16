Yanina Latorre debutó en MasterChef Celebrity y anticipó su cruce con su enemiga Maru Botana

La periodista de espectáculos contó detalles del cruce con la chef durante las grabaciones del certamen de cocina.

La tensión se apoderó de MasterChef Celebrity cuando en el mismo estudio de grabación estaban presentes Yanina Latorre y la cocinera Maru Botana , oficiando de jurado. Las miradas estaban puestas en ese encuentro explosivo que podía decantar en una situación incómoda en el set, sin embargo lo que generó fue sorpresa.

“Contra todos los pronósticos, no me agarré con Maru Botana”, contó Yanina en su programa Sálvese Quién Pueda (SQP) sobre la participción de ambas en el certamen y recordando los cruces que tuvieron en su adolescencia. “No puedo spoilear, pero en algún momento tuvimos dos palabritas y yo le dije que esperaba que sea objetiva”, confesó.

Sin embargo, más allá de que reinó la paz, la periodista picante confesó que existieron cruces de palabras: “Hubo comentarios que le contesté”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/2000691328028495930&partner=&hide_thread=false EL INICIO DE LA GUERRA ENTRE YANINA LATORRE Y MARU BOTANA



Cc #SQP #SálveseQuienPueda @yanilatorre pic.twitter.com/GtjUf5HsbT — América TV (@AmericaTV) December 15, 2025

Toda la tensión recae en ambas debido a cruces que mantuvieron cuando ambas eran estudiantes de la Universidad de Belgrano, etapa de la conductora donde alega que sufrió hostigamiento por parte de la reconocida chef. En medio de sus revelaciones, Yanina se mostró sorprendida debido a que Maru la desmiente pero no se enfrentan cara a cara: “Lo que me llama la atención es que, si yo soy tan mentirosa, cómo no me encara”,

“Ella me hizo una buena devolución”, contó sobre su desempeño como jurado y reveló: “Cuando me fui, vino, me saludó y me dio un beso. Yo ni en pedo te voy a saludar”.

Más tarde soltó: “Por ahí dio vuelta la página, como ella dice. O quiere agarrar un programa o quiere prensa”.

¿Maru Botana embarazada?: la reacción de la cocinera ante los fuertes rumores

Maru Botana llama la atención de sus seguidores por su humor, su carisma y sus divertidos videos. Sin embargo, tiempo atrás, las plataformas se inundaron de una particular foto de la cocinera en la que se tomaba su panza, lo que rápidamente generó rumores de un supuesto embarazo.

Así las cosas, este sábado, la exconductora de televisión abrió las puertas de su intimidad y relató cómo reaccionaron sus hijos ante estas versiones y la charla que tuvo con ellos.

Todo sucedió cuando Botana fue entrevistada por Catalina Dlugi en Agarrate Catalina (La Once Diez). Allí la conductora comenzó preguntándole: “Te pasan cosas lindas, cosas feo y cosas delirantes. Como que se haga viral un rumor en TikTok de que estabas esperando un hijo. Eso es un delirio. Porque además te publicaron una foto como agarrándote de la pancita que no tenés, obviamente”. Entre risas, la influencer respondió: “Fue muy gracioso, yo estaba en Mendoza haciendo un pop up con los chicos, en una zona de Mendoza, tipo Chacras, no me acuerdo el lugar bien. Y estábamos vendiendo tortas que nos habían contratado de una panadería. Y la gente empezaba a saludarnos y 'felicitaciones', yo no entendía nada. Y ahí fue como la gran noticia que era que estaba embarazada. Nada, los chicos se mataban de risa, yo me mataba de risa”.

image

Lejos de mostrarse enojada con la situación, Botana explicó por qué lo tomó con humor: “En ese sentido no me molesta absolutamente nada, sobre todo la parte materna que sabés que es mi debilidad total, imaginate, no me importa nada que me carguen con el tema de esto, me parece súper lindo”.