Netflix estrena la serie de Moria Casán y más de 15 producciones argentinas

La serie llegará a 190 países y estará disponible en 35 idiomas. Entrá y entérate todas las ficciones argentinas que llegan a la plataforma.

Netflix confirmó la fecha de estreno de “ Moria ” la serie biográfica de Moria Casán que saldrá a la luz en 2026. Llegará a 190 países y estará disponible en 35 idiomas. “Estoy emocionada por el reconocimiento”, aseguró la diva en su última visita al programa La noche de Mirtha (El Trece).

“La mística que ha tenido esto, te juro que yo filmé pocos días y me dio... estamos todos en un grupo con una mística grupal que se armó que nos daba pena terminar el cine ”, confió sobre su participación en la serie en la que Moria será interpretada por Sofía Gala, Cecilia Roth y Griselda Siciliani.

"Llega hasta el día de mi cumpleaños, el 16 de agosto, y se estrenará para la fecha de mi cumple, casi para honrarlo”, había dicho Moria sobre el estreno que finalmente llegará, según lo confirmó en las últimas horas la plataforma de streaming, el 14 de agosto.

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Las series argentinas que llegarán a Netflix en 2026 y 2027

La plataforma Netflix redobla su apuesta por la producción nacional con un ambicioso plan de estrenos: serán 19 títulos argentinos —entre series y películas— que verán la luz en los próximos meses.

Carísima, una serie protagonizada por Malena Pichot, Caro Pardíaco y Gastón Pauls.

Dibu Martínez: el pibe que ataja el tiempo, película sobre el arquero Emiliano Martínez, escrita por Hernán Casciari e ilustrada por Ricardo Liniers.

Felicidades, adaptación cinematográfica dirigida por Álex de la Iglesia.

Fito Páez: el mundo cabe en una canción, documental sobre el músico Fito Páez.

Gordon, serie dirigida por Pablo Trapero y Pablo Fendrick, con Rodrigo de la Serna.

Lo dejamos acá, película protagonizada por Ricardo Darín y Diego Peretti.

Mis muertos tristes, serie dirigida por Pablo Larraín, con Mercedes Morán y Dolores Fonzi.

Moria, la serie sobre la vida de Moria Casán, protagonizada por Cecilia Roth, Griselda Siciliani y Sofía Gala Castiglione, con estreno el 14 de agosto.

Risa y la cabina del tiempo, película con Cazzu, Diego Peretti y Joaquín Furriel.

Envidiosa, que estrenará su cuarta y última temporada el 29 de abril.

En 2027 también llegará cargado de producciones: