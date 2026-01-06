La emoción de Moria Casán a poco de cumplir 80 años

La diva fue entrevistada en el programa de Bondi Live de Ángel de Brito y se emocionó recordando su trayectoria.

Moria Casán protagonizó un momento muy emocionante durante su visita al programa de streaming, Ángel Responde, el ciclo conducido por Ángel de Brito en Bondi Live. Cerca de cumplir los 80 años, la diva argentina, reconocida por su carácter fuerte , se permitió mostrar una vulnerabilidad poco habitual en ella al reflexionar sobre el paso del tiempo y su salud.

“Cumplo ochenta. No lo puedo creer”, confesó con una mezcla de asombro y alegría cuando el conductor le preguntó qué significaba para ella alcanzar esa cifra. “Siempre estoy contenta porque cumplo ochenta, pero no sé por qué me agarró este ataque de emoción. Es tanta vida... Es maravilloso, quiero seguir hasta los doscientos. Agradezco total. No puedo creer mi resistencia, mi salud. Más que nada, valoro estar sana”, expresó Moria, haciendo hincapié en la gratitud que siente por llegar a esta etapa con vitalidad y rodeada de afectos.

Ángel de Brito la felicitó por llegar “con salud, familia, amor y éxito”. Moria no dudó en afirmar: “Obvio. Estoy acompañada, con mi familia, con nietos, pero lo que más me importa es estar sana. No puedo creerlo, y además, yo misma me admiro”. El conductor, sorprendido por la intensidad del momento, le remarcó: “Nunca te vi tan emocionada en todos los años que trabajamos juntos. Los ochenta te pegan de alguna manera”. Ella, entre risas y lágrimas, reconoció: “Es cierto. Ahora me dio el bajón, porque estamos en esta charla, todos me miran como en una conferencia. Dios mío, es mucho”.

image

La actriz también se refirió al cariño que recibe de las nuevas generaciones: “Lo más fuerte mío es la juventud, la adolescencia, es impresionante. Chicos de quince y dieciséis años me dicen: ‘Te amamos, te amamos’. Creo que es porque soy genuina, porque la gente ve que no careteo y que los hago reír. Hace más de cincuenta años que los entretengo”.

Moria Casán y su relación con el trabajo

Moria Casán repasó su inquebrantable compromiso con el trabajo. “No puedo creer que nunca falté al teatro, en más de cincuenta años, ni en una gira. Solo una vez me reemplazaron, por una gastroenteritis. Pero después, nunca más. Esas cosas me emocionan. Lo que me emociona de mí es mi resistencia. Yo misma me admiro”, afirmó.

El encuentro sumó un momento especial cuando una colega presente en el estudio le agradeció el apoyo fundamental que recibió de Moria en uno de los momentos más difíciles de su vida personal y profesional. “Siempre se puede contar con Moria, de verdad”, le reconoció. Moria, tocada por las palabras, respondió: “Tengo una vida hermosa. El teatro, el cine, el medio me dio todo. Nunca podría enojarme con nada del medio, jamás”.

Embed - MORIA CASÁN EMOCIONADA COMO NUNCA ANTES LA VISTE #bondi #tv #moriacasan

Hacia el final de la charla, consultada sobre cómo piensa celebrar su cumpleaños, Moria anticipó: “Creo que vamos a hacer un fiestón porque se estrena la serie sobre mi vida. Me parece que la serie me va a hacer el fiestón también”. Y reafirmó: “Llego a los ochenta absolutamente tranquila, cero resentimiento, cero veneno”.