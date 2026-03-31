Qué hizo Moria Casán tras enterarse de la tragedia en la escuela de Santa Fe

La exvedete se refirió a lo ocurrido durante su programa La Mañana con Moria que se emite por El Trece.

El territorio nacional se vio conmovido este lunes por el episodio donde un alumno de 15 años mató a tiros a un chico de 13 años en un colegio de Santa Fe, Santa Fe. Tanto es así que distintas figuras de la televisión argentina como Moria Casán se hicieron eco sobre la noticia debido al alto impacto del caso que no suele ser recurrentes en el país.

Quien hizo referencia sobre la situación, visiblemente conmovida, fue la exvedette. Durante su programa La Mañana con Moria hizo su descargo sobre la situación: “Estamos ahí un poco caíditos porque, debo decir, ayer cuando nos enteramos de esta noticia fatal, de esta tragedia. A mí no me gusta tratar hechos policiales, pero en realidad esto no es un hecho policial más, es un cachetazo de la realidad que te deja medio descolocada”

Luego, la conductora sumó: “Fue muy duro, es muy duro lo que pasó, lo que pasa. Cuánta tragedia, cuánta tristeza y cuántas familias destruidas . Me imagino toda esta gente de San Cristóbal, esos chicos del colegio, cómo hacen para volver a ir. ¡Qué duro todo!”.

Moria Casan - Ataque colegio

Qué hizo debido a la noticia

“Ayer me agarró un ataque que me suele agarrar siempre cuando pasan estas cosas”, dijo y luego sumó: “Me fui a pasar con mi familia todo el día, estuve con mis nietos. Necesité el amor de mi familia, estar con ellos, con mi hija, con los chicos”.

Conmovida, cerró: “Porque es dura la realidad y yo puedo desdramatizar todo, pero esto no hay manera de desdramatizarlo”.