Espectáculos La Mañana Gran Hermano Un cambio inesperado en Gran Hermano sacudirá la competencia

Se viene el primer intercambio en Gran Hermano

Gran Hermano Generación Dorada tendrá en las próximas semanas un nuevo intercambio entre participantes a 14 años de la primera experiencia. Así lo confirmó Santiago del Moro en sus redes sociales tras la noticia del abandono de la competencia de Andrea del Boca por la grave caída que sufrió la noche anterior.

El intercambio con La Casa de los Famosos, formato en habla hispana de la televisión de los Estados Unidos, será muy pronto ya que, por el momento, no se dio precisiones sobre la fecha en la que ocurrirá ni tampoco la metodología de selección.

“Próximamente, Gran Hermano 2026 realizará un intercambio de concursantes con La casa de los Famosos, el exitoso reality estadounidense de habla hispana emitido por Telemundo”, informó el conductor en Instagram.