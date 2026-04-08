Un cambio inesperado en Gran Hermano sacudirá la competencia
A 14 años del primer intercambio en Gran Hermano Argentina, Santiago del Moro informó que pronto un jugador protagonizará este viaje. Cómo será la elección.
Gran Hermano Generación Dorada tendrá en las próximas semanas un nuevo intercambio entre participantes a 14 años de la primera experiencia. Así lo confirmó Santiago del Moro en sus redes sociales tras la noticia del abandono de la competencia de Andrea del Boca por la grave caída que sufrió la noche anterior.
El intercambio con La Casa de los Famosos, formato en habla hispana de la televisión de los Estados Unidos, será muy pronto ya que, por el momento, no se dio precisiones sobre la fecha en la que ocurrirá ni tampoco la metodología de selección.
“Próximamente, Gran Hermano 2026 realizará un intercambio de concursantes con La casa de los Famosos, el exitoso reality estadounidense de habla hispana emitido por Telemundo”, informó el conductor en Instagram.
Del Moro agregó de manera breve apenas un adelanto de cómo será la mecánica de juego en este caso. “Un jugador de Gran Hermano Generación Dorada participará durante unos días en el certamen extranjero, mientras que un integrante de La Casa de los Famosos hará lo propio en nuestro programa”, informó el presentador argentino.
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