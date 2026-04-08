Qué hay detrás del apodo de la Mona Jiménez y por qué lo odiaba

El referente de la música argentina habló sobre el origen de su apodo y las vivencias que tuvo en su infancia.

Pampita recibió en su ciclo de entrevistas "Lo de Pampita" en Infobae a una figura importante en el ambiente musical argentino como lo es la Mona Carlos Jiménez quien es uno de los referentes que tiene el cuarteto cordobés. En sus entrevistas, la modelo y conductora se metió de lleno en la intimidad de su vida con distintas preguntas.

Una de las respuestas que sorprendió en la entrevista que le hizo, fue en el momento en el que Pampita le preguntó sobre su apodo: "¡Odiaba que me dijeran ‘La Mona’! ¡Yo quería ser Tarzán!", comenzó diciendo anticipando sus deseos para el apodo que quería. Sin embargo, contó el detalle de cómo nació el sobrenombre.

"En esa casa había un árbol. Mi mamá me había hecho un taparrabos y tenía flechitas de madera. Cuando pasaba alguien, yo le tiraba las flechas. Pasó que un día le tiré una flechita a un chico del barrio y le di en la frente. Y empecé a gritar “Tarzán, el rey del barrio”. El vecino viene y me dice “¡Qué vas a ser Tarzán! ¡Vos sos la mona Chita!” Y ahí quedó. Desde los siete años", cerró.

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La dura infancia que le tocó atravesar

Consultado por la conductora, contó qué dormían todos los integrantes de la casa en una misma habitación: "Éramos mi papá, mi mamá, estábamos el Tito, Gigi y yo. Hasta los seis años fue así... Para mí todo el mundo tenía pozos ciegos. Para mí no existía un inodoro. No existía esa cosa. No tenía en mi mente que había familias que tenían esas cosas".

"Nos bañábamos en un fuentón. Nos enjabonaban todo. Pero el problema era salir afuera. En invierno hacía cuatro grados bajo cero. Pero todo cambió cuando mi papá cumplió 25 años en su trabajo y le posibilitaron una casa... Vi el baño. Nunca más un pozo ciego. Mi papá me dijo: Nunca más de cuclillas", dijo y contó el momento en el que descubrió la ducha: "Abrí el pico de la ducha. Agua. Y me metí con ropa. Oh, qué felicidad. Y me dice papá “guarda que es el agua caliente”. Estuve como 20 minutos ahí disfrutando el agua que me caía por mi cuerpo".