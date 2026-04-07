La brutal crítica de Connie Ansaldi contra Gran Hermano

La panelista no tuvo piedad a la hora de opinar acerca del programa estrella de Telefe.

En medio de todas las repercusiones y opiniones divididas que generó la abrupta salida de Andrea Del Boca de la casa de Gran Hermano: Generación Dorada , Connie Ansaldi decidió criticar sin filtro a la producción del reality de Telefe y lo comparó con ediciones del pasado del famoso formato.

Durante su visita a Bondi Live, la panelista no tuvo problemas en analizar el reality en donde Andrea Del Boca tuvo un fuerte accidente que la llevó a salir de la casa nuevamente: “Es el peor Gran Hermano de la historia”. “Yo soy fanática de los reality, vi todos, pero este no lo puedo ni ver porque es feo, es horrible y el casting se lo hizo Yankelevich”, lanzó Ansaldi en medio de la opinión de Marina Calabró sobre el accidente de la actriz.

Sin pelos en la lengua, la comunicadora dio las razones por las que no se siente atrapada por esta edición: “No me gusta el casting y no me gusta que rompieron la esencia que era ver personas”. “Entiendo que es un formato de televisión y que hace lo que sea para sobrevivir, pero hay cosas que son la esencia del programa, como el aislamiento, que no existe más”, sentenció la periodista en medio de los videos sobre la caída de Del Boca.

Además, Connie recordó sobre las temporadas pasadas del juego: “Veías como se iban deformando, se les iba la tintura, las pestañas postizas y ahora no sé si no tienen un peluquero y maquillador”. Por último, Ansaldi recordó sobre el pasado del ciclo que supo ser un éxito en varias temporadas: “Tienen vestuario y antes tenían una musculosa rota”.

Andrea del Boca quedó eliminada de Gran Hermano

La casa de Gran Hermano: Generación Dorada está que arde. En las últimas horas, el show vivió uno de sus momentos más tensos cuando un accidente inesperado cambió el rumbo del reality. Lo que comenzó como una situación cotidiana terminó con una salida que nadie tenía en los planes.

La protagonista de los hechos que conmocionan a los seguidores del programa es Andrea del Boca, quien sufrió una fuerte caída dentro de la cocina de la casa, generando preocupación inmediata entre sus compañeros y la producción. El episodio fue tan impactante que obligó a interrumpir momentáneamente la transmisión en vivo mientras se activaba el protocolo médico.

Embed - Andrea del Boca fue retirada de la casa de Gran Hermano tras una accidentada caída

Tras el golpe, la actriz fue asistida de urgencia y trasladada para realizarse estudios, incluyendo tomografías y radiografías, con el objetivo de descartar lesiones de gravedad. Con el correr de las horas, llegó la confirmación que terminó de sacudir al programa: Andrea del Boca no continuará en la competencia por indicación médica, luego del accidente sufrido dentro de la casa.

La decisión de que la actriz abandone el juego no tuvo que ver con el voto del público, sino con una cuestión de salud, lo que transforma su salida en una de las más inesperadas de la presente edición del reality de Telefe. El episodio reavivó el debate sobre las condiciones dentro de la casa y la exigencia física a la que están expuestos los participantes, especialmente en una temporada que reúne figuras reconocidas. Mientras tanto, en redes sociales, el momento se volvió viral y generó una ola de mensajes de apoyo hacia Andrea del Boca, en una noche que quedó marcada como una de las más impactantes de esta temporada.