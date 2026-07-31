Fernanda Iglesias comienza con un nuevo proyecto laboral: su propio ciclo pero fuera de la tele

La periodista de espectáculos anunció en sus redes sociales el inicio de un nuevo que la mantiene con ilusión. De qué se trata y cuándo es el debut.

Fernanda Iglesias hizo un anuncio más que especial para su carrera como periodista de espectáculos. En sus redes sociales, reveló que iniciará su ciclo a cargo de un programa de streaming con un posteo donde mostró su alegría con el pie de foto.

"¡Se viene mi streaming! ¡Sí! Yo solita durante una hora para contarte tooooodooooo!!", anunció con suma alegría de emprender un nuevo camino en su trayectoria. "Podés venir a verlo en vivo o verlo por YouTube. Con la producción de la gran Erica A. Olijavetzkyy todo el equipo de LOVE. Gracias a todos los que quieran acompañarnos!", expresó felizmente.

Según dio a conocer, el programa tendrá lugar en el vivo a partir del viernes 7 de agosto y tendrá espacio fijo los viernes de 18 a 19 por Somos Love, el streaming que nace desde el corazón del Shopping Abasto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

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Más allá de este nuevo desafío, reveló que seguirá siendo integrante del equipo de Puro Show en El Trece, en el que seguirá acrecentando su carrera en la televisión tradicional.

El chiste subido de tono de Lali Espósito en el programa de Pedro Rosemblat: "¿Sabés cómo te dicen a vos?"

Lali Espósito no tuvo filtro con su pareja Pedro Rosemblat, ni tampoco con el público del programa que conduce u novio en el streaming Gelatina. Sin filtros ni cuidados, a días de haber hablado sobre su ausencia en la final del mundial para cantar el himno argentino, la exitosa cantante sorprendió con un chiste particular en el stream de su novio.

A través de un mensaje de texto, logró sacar de eje a Rosemblat que estaba en vivo en el programa. “Mi futura esposa me manda un chiste que a mí no me da la cara para contar”, dijo al aire al detectar el mensaje que le había llegado al celular. Rápidamente, pidió que lo exprese en un audio para el celular del streaming.

Más tarde, la voz de Lali comenzó a sonar por el streaming y sorprendió con el contenido del chiste que hizo estallar a carcajadas a todas las personas que integran el panel del programa. “¿Sabes cómo te dicen a vos? Rock nacional. ¿Por qué? 20 años sin Pappo”, soltó sin escrúpulos.