Las fotos de Ester Expósito y Kylian Mbappé juntos en Miami: ¿están separados?

El futbolista y la actriz fueron visto disfrutando de una noche en un boliche en Estados Unidos días después de haber sido goleado con su Selección en el Mundial. Los videos.

Kylian Mbappé no deja de estar envuelto en polémica en torno a sus escapadas junto a su novia Ester Expósito , una figura destacada del cine. Es que en más de una oportunidad ha hecho salidas durante la actividad a nivel clubes con el Real Madrid que generaron enojo en los hinchas, como apariciones disfrutando de una vida de lujos en yates, viajes y otros detalles impactantes.

En los últimos días, el jugador francés llamó la atención junto a su novia paseando por Miami , principalmente en un exclusivo boliche llamado LIV , en el hotel Fontainebleau . Este encuentro volvió a generar hipótesis sobre la relación entre ambos.

La cuenta de X (ex Twitter) Royal White Gossip mostró un video donde se los ve juntos y disfrutando, lo que destierra todo tipo de versiones vinculados a una supuesta separación.

Kylian and Ester in Miami pic.twitter.com/ITAXjjelBD — Royal White Gossip (@RoyalWhitegossi) July 20, 2026

Cabe recordar que este gesto llamó la atención debido a que hace algunos días el jugador fue protagonista en la derrota 6-4 de la selección de Francia, en la cual es capitán, ante Inglaterra.

Kylian and Ester in Miami recently pic.twitter.com/pNM6ZD8U3i — Royal White Gossip (@RoyalWhitegossi) July 21, 2026

La respuesta de la actriz española sobre las críticas por su apariencia

"El otro día he estado reflexionando sobre todas las formas de violencia que recibimos las mujeres, sobre todo, y me di cuenta de lo normalizado que está que una persona se esconda atrás de una pantalla y una red social para criticar el cuerpo de una mujer y señalarla por ello. Y hoy quiero ser yo la que señale a esas personas y les diga que lo que hacen no está bien", dijo.

A su vez, sumó: "No se opina y menos públicamente sobre el físico de una persona. Y menos si no tienes idea de lo que estás hablando. Y eso no lo hago por mi, que desde hace años sé lo que hay, y me he encargado con mucho esfuerzo de adquirir las herramientas necesarias para gestionar este tipo de situaciones. Lo hago por otras personas, otras chicas, que a lo mejor no las tienen o aunque las tengan, no tienen porque aguantar esto, al igual que yo no tengo porque aguantarlo".

"Estoy cansada y estoy cabreada porque resulta que vengo leyendo una estupidez de que me he realizado como 50 cirugías y retoques estéticos en la cara desde que tengo 19 años, y me pregunto cuánto tiempo más voy a tener que seguir leyéndolo. Lo último ha sido la semana pasada sobre que me he rellenado la cara, me la he estirado con bótox o no sé qué cosas más, que si así fuera estaría en todo mi derecho y ningún desconocido debe venir a pedirme nada porque no les he preguntado, porque es mi cara y hago lo que quiero con ella", dijo molesta.

A su vez, negó: "Pero resulta que no, he subido un poco de peso y ya está. Porque lo creas o no las mujeres, al igual que los hombres, también crecemos, cambiamos, engordamos o adelgazamos, y menos mal porque significa que estamos vivas y no somos muñecas".