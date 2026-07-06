Volvían de visitar a su familia y tuvieron un brutal accidente: murió un hombre junto a su hijo

La familia viajaba en un Honda Civic cuando ocurrió el impacto. Hay varias personas heridas.

Un grave accidente de tránsito ocurrió sobre la Ruta Nacional 5 , a la altura del kilómetro 350. Lo que era un viaje familiar, terminó con la muerte de un hombre y su hijo menor de edad.

Fuentes policiales confirmaron que el siniestro también involucró a una camioneta y un camión , mientras que otras cuatro personas sufrieron heridas de distinta consideración.

El choque movilizó a bomberos, efectivos policiales, personal sanitario y peritos de Policía Científica , que trabajaron durante varias horas para asistir a los sobrevivientes y relevar pruebas que permitan reconstruir cómo ocurrió el hecho.

Las víctimas fatales viajaban en un Honda Civic junto a otros integrantes de su familia. De acuerdo con la información publicada por los medios locales , la familia actualmente reside en la Ciudad de Buenos Aires y regresaba de Pehuajó- de la ciudad de la que son oriundos- cuando ocurrió la tragedia.

De acuerdo con la información policial, en el auto -un Honda Civic- viajaba una familia desde Pehuajó a Buenos Aires. Dos de las cuatro ocupantes fallecieron en el acto, un hombre y su hijo menor, quienes viajaban en los asientos delanteros. En tanto, la mujer y la hija de la pareja, ubicados en la parte trasera, sobrevivieron al impacto y fueron derivadas al Hospital Municipal Juan Carlos Aramburu de Pehuajó.

Qué se sabe sobre el fatal accidente

Según trascendió, el impacto más fuerte se produjo entre el Honda Civic y la camioneta, aunque el camión también quedó involucrado en la secuencia del choque. Los investigadores trabajan para determinar cómo se originó el siniestro y establecer las responsabilidades.

Asimismo, detallaron que en los asientos delanteros del Honda Civic viajaban el conductor y su hijo menor de edad, quienes fallecieron como consecuencia de la violencia del impacto.

La esposa del conductor y su hija resultaron heridas, al igual que otras dos personas que viajaban en una camioneta.

En la parte trasera del vehículo se encontraban la esposa del conductor y la hija de la pareja. Ambas sobrevivieron al choque y fueron trasladadas al Hospital Municipal Juan Carlos Aramburu, de Pehuajó, donde recibieron atención médica.

El siniestro también dejó heridos entre los ocupantes de la Chevrolet S10 involucrada en la colisión. Al menos dos personas resultaron lesionadas y fueron asistidas por los equipos de emergencia que llegaron al lugar pocos minutos después del accidente.

Hasta el momento no trascendieron detalles oficiales sobre la gravedad de las lesiones sufridas por los sobrevivientes del choque ni sobre su evolución médica.

El tránsito estuvo afectado durante varias horas

Como consecuencia del operativo desplegado tras el choque, la circulación sobre la Ruta Nacional 5 sufrió restricciones durante varias horas.

Bomberos Voluntarios, personal policial, agentes de emergencias médicas y peritos trabajaron en el lugar para asistir a los heridos, retirar los vehículos involucrados y preservar la escena mientras se desarrollaban las pericias ordenadas por la Justicia.

La Ruta Nacional 5 constituye uno de los principales corredores que conectan la Ciudad de Buenos Aires con distintas localidades del oeste bonaerense y de la región pampeana, por lo que la interrupción parcial del tránsito generó demoras para quienes circulaban por la zona.

La ruta es una vía clave para el transporte de pasajeros y de cargas, con un tránsito intenso durante los fines de semana, los feriados y los períodos de vacaciones. Además de conectar numerosas ciudades bonaerenses, también funciona como uno de los accesos terrestres hacia distintas provincias del centro del país, por lo que cualquier interrupción suele afectar la circulación durante varias horas.