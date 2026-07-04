Se quedó dormido al volante, chocó contra una estación de servicio y se incendió: tres hospitalizados

El conductor de un auto perdió el control y tras embestir una estación de servicio, chocó contra otro vehículo y el auto comenzó a prenderse fuego.

Momentos de extrema tensión se vivieron cuando un automovilista se quedó dormido mientras conducía, perdió el control del vehículo e ingresó a gran velocidad a una estación de servicio, donde chocó contra una isla de carga de combustible y otro automóvil. Como consecuencia del violento siniestro, tres personas resultaron heridas y debieron ser trasladadas a un hospital.

El hecho ocurrió en Buenos Aires, en la calle General Paz a la altura de la calle Jorge Chávez, sobre la mano que se dirige hacia el Río de la Plata. Tras el impacto, e l Peugeot 207 comenzó a incendiarse en la parte delantera, lo que generó alarma por la cercanía de los surtidores de combustible.

De acuerdo con las primeras informaciones policiales, el conductor del auto se habría quedado dormido mientras manejaba. Esa situación provocó que el vehículo se desviara por completo de la calzada e ingresara sin control al predio de la estación de servicio.

En su recorrido, el auto destruyó una isla de carga de combustible, derribó una estructura de hormigón y terminó impactando de frente contra un Volkswagen Gol que permanecía detenido mientras cargaba combustible. En ese vehículo viajaban dos personas, de 33 y 65 años.

Fuentes policiales informaron que, como consecuencia de la violencia del choque, el Peugeot 207 comenzó a incendiarse parcialmente en la zona del motor.

La rápida intervención de los trabajadores de la estación de servicio y de los bomberos permitió controlar las llamas antes de que el fuego se propagara hacia los depósitos de combustible, evitando una situación de mayor gravedad.

Tres personas fueron hospitalizadas

El conductor del Peugeot 207 y los dos ocupantes del Volkswagen Gol sufrieron politraumatismos y otras lesiones producto del fuerte impacto.

Los tres heridos fueron asistidos en el lugar por personal médico y luego trasladados en ambulancias a un hospital de la zona para recibir atención médica. Mientras tanto, las autoridades trabajaron en el lugar para determinar las circunstancias exactas que desencadenaron el siniestro.

Un accidente en los festejos en Centenario

Un fuerte choque se registró cuando comenzó la tradicional caravana hacia el escenario de los festejos en Centenario en la noche del viernes.

El siniestro ocurrió minutos después de la clasificación de la selección nacional a octavos de final del Mundial 2026, pasadas las 21:55 del viernes 3 de julio. Según informó Centenario Digital, una moto impactó fuertemente contra un automóvil en la intersección de las calles Canadá y Perú, en el medio de la caravana que se dirigía a la plaza del Bicentenario.

De acuerdo con el medio local, la motocicleta de 150 cc impactó contra el lateral izquierdo del Peugeot 208, cuando se encontraron en la esquina del barrio Sarmiento. Se desconocen los motivos que llevaron al fuerte incidente, sin embargo, el impacto no dejó personas con heridas de gravedad. Solo el motociclista sufrió algunos golpes pero no fue necesario que recibiera asistencia médica en el lugar ni que sea trasladado al Hospital Natalio Burd.