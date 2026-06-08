Le dieron el alta médica a Claudio Barrelier: ¿Qué pasará ahora con el femicida de Agostina Vega?

Se encontraba internado hace una semana por pensamientos e ideas suicidas, luego de que hallaran el cuerpo de la menor.

Durante la hospitalización, el detenido estuvo bajo una estricta y permanente custodia.

Desde el Servicio Penitenciario Córdoba (SPC) se confirmó que Claudio Barrelier , principal acusado por el femicidio de Agostina Vega , recibió el alta médica este lunes por la mañana. Qué pasará ahora con el hombre acusado de asesinar a la adolescente de 14 años.

El pasado 31 de mayo, Barrelier tuvo que ser internado tras el hallazgo del cuerpo de la adolescente de 14 años, quien había sido vista por última vez el sábado 23 ingresando a su casa del barrio Cofico. Días después, la encontraron desmembrada en un descampado.

Aquel día, médicos y psicólogos del penal detectaron pensamientos e ideas suicidas . En este momento, también se desmintió que haya querido atentar contra su vida, como trascendió inicialmente. El SPC informó que ante esta situación, y siguiendo los procedimientos establecidos, se activó de manera preventiva el protocolo para garantizar su integridad física y psíquica.

Durante la hospitalización, el detenido estuvo bajo una estricta y permanente custodia por parte de los efectivos del Grupo Especial Antinarcóticos y Requisa (G.E.A.R.), la unidad táctica de élite perteneciente al Servicio Penitenciario cordobés.

claudio barrelier El femicidio de Agostina Vega conmociona a Córdoba mientras los investigadores intentan reconstruir cada paso del principal acusado.

Con la estabilización de su estado de salud, se espera que en las próximas horas el fiscal de la causa, Raúl Garzón, se encuentre en condiciones operativas de solicitar una nueva jornada de declaración indagatoria para avanzar de forma definitiva con el proceso judicial en su contra.

Quién es el nuevo detenido por el femicidio de Agostina

Tras las declaraciones que dio a varios medios de comunicación en la jornada del jueves, el viernes pasado la Justicia ordenó la detención del amigo de Claudio Barrelier, hasta ahora único imputado por el femicidio de Agostina Vega.

Se trata de Osvaldo Fassetta, de 47 años, quien confirmó que estaba viviendo en la casa de Barrelier donde fue asesinada la adolescente de 14 años. Y además contó detalles sobre la búsqueda.

Su abogado, Eduardo Allende Medina, dijo que lo acusan de supuesto "encubrimiento agravado”.

amigo Barrelier detenido

Este lunes en el programa La Mañana de Lape, el periodista Mauro Szeta reveló que Barrelier le habría dicho una escalofriante frase a Fasseta que daría cuenta de un posible plan antes de asesinar a la adolescente. "No aparezcas por casa esta noche, tengo algo", habría sido el mensaje del principal acusado a su amigo.

Fassetta quedó detenido luego de que la fiscalía reuniera elementos que, a criterio de los investigadores, permiten sospechar que pudo haber colaborado para ocultar el crimen.

Entre otros aspectos, los investigadores analizan su participación en las horas posteriores a la desaparición de Agostina, los contactos que mantuvo con la madre de la víctima y una serie de movimientos registrados alrededor de la casa ubicada sobre Juan de Campillo al 800.

agostina cordoba

"La pasé mal y me dio mucho miedo"

En las declaraciones en vivo a El Doce TV el pasado jueves, Fassetta reveló que se hospedó en la casa del barrio Cofico donde habrían asesinado a la adolescente. La última vez que ingresó a ese lugar fue el domingo.

Según su relato, regresó el domingo a las 11:30 horas con un amigo a la casa de Barrelier y aclaró que tenía llave de allí. Hasta las 15 horas se quedó en el lugar, luego volvió con Melisa y continuaron con la búsqueda. Y afirmó que el único detenido, que era más cercano a la familia, no colaboró en las primeras horas con el hallazgo.

amigo barrelier declaracion Su abogado defensor, Eduardo Medina Allende, explicó que el hombre se encontraba en la casa de Barrelier a raíz de un "conflicto familiar".

"Mi habitación está cerca de la puerta de ingreso a la casa. Lo único que me llamó la atención es que me habían puesto un acolchado claro en la cama, porque cuando me había retirado el sábado tenía una colcha gris", explicó sobre uno de los cambios que encontró cuando volvió.