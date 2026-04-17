Una chica de 14 años apuñaló con un cúter a su compañero en el cuello y la espalda: el video del ataque

La salvaje agresión ocurrió a la salida del colegio y el adolescente tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital. El ataque quedó filmado.

El salvaje ataque ocurrió en inmediaciones de la escuela a la que concurren ambos.

Un violento ataque tuvo lugar en una escuela secundaria. Allí, una adolescente apuñaló varias veces a un compañero y tuvo que ser derivado de urgencia al hospital local.

Según las primeras informaciones, la adolescente de 14 años apuñaló cuatro veces - en el cuello y la espalda - al joven de 15, con quien mantenía una relación de noviazgo.

Todo ocurrió el jueves al mediodía en la localidad de San Martín, provincia de Buenos Aires. Tras el ataque, ingresó a la escuela y se escondió para evitar ser interceptada por otros estudiantes y algunos padres que estaban en el lugar.

"Lo agarró a la vuelta del colegio con un cúter. Lo agarró de atrás y le cortó todo el cuello al nene. A la pibita la metieron al colegio y al nene justo pasaba la policía por ahí y lo llevó al hospital porque se estaba desangrando", aseguró una vecina en un audio que se viralizó rápidamente entre los padres y alumnos de la institución educativa.

Según confirmaron familiares de la víctima en diálogo con TN, la atacante tomó por sorpresa al adolescente y lo apuñaló varias veces con un cúter, además de herirlo en los brazos cuando intentó defenderse. Si bien no sufrió heridas de gravedad, el joven fue trasladado de urgencia al hospital Eva Perón donde fue asistido y se determinó que estaba fuera de peligro.

El video del momento en que una alumna apuñaló a un chico de 15 años en la puerta de la escuela

Tras el ataque, los directivos de la escuela Secundaria Ricardo Rojas N°4 retuvo a la alumna de primer año hasta la llegada de sus padres y un patrullero, que la trasladó a una comisaría local.

Por su parte, la víctima fue llevada de urgencia al Hospital Eva Perón, donde le realizaron varios puntos de sutura y fue internado, aunque se encuentra estable.

Puñaladas en la espalda y cuello: el salvaje ataque habría sido por "celos"

Evelyn, una de las tías del agredido, habló con TN en la puerta de la comisaría y explicó que "ella se sintió celosa de la ex" de él. El joven no tiene teléfono celular y "usa el de las tías o primas".

Según pudieron ver mensajes que le había mandado ella, la agresora le pedía que eliminara a su ex, a sus tías, a sus primas que tienen su misma edad.

"También molestaba a una primita. Dijo que le habían contado que ella y mi sobrino hablaban de ella. La nena le dijo que nada que ver y la chica le contestó: 'Tu primo ya fue'", detalló.

Otros estudiantes habían reportado previamente que se trataba de una joven que había estado relacionada con varias situaciones de violencia: "Todo el colegio decía que era una chica conflictiva, amenazaba a los compañeros con el cúter". Respecto al joven herido, señalaron: "Él no es conflictivo, nunca tuvo una pelea ni nada".

apuñalado nene compañera (1)

La madre del adolescente, identificada como Leyla, aseguró que su hijo sufrió heridas superficiales y destacó que pudo haber sido un hecho mucho más grave.

"Gracias a Dios las heridas fueron casi todas superficiales. Si él no se hubiese cubierto el cuello con las manos pienso que no la hubiese contado. Cuando veo las imágenes siento que lo quiso matar, le pegó a mi hijo con la intención de matarlo", afirmó en diálogo con Telefe Noticias.