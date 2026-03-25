Estos son todos los feriados, findes XL y días no laborables que quedan en el 2026

El Gobierno confirmó las fechas de los fin de semanas turísticos, pensados para impulsar el turismo y el movimiento económico.

Este 2026 tendrá varios feriados, findes XL y días no laborables, ideales para hacer turismo.

El calendario 2026 ya está definido con fechas inamovibles, feriados trasladables y tres días no laborables con fines turísticos , una medida que busca potenciar el turismo interno y generar movimiento económico en distintos puntos del país.

Así, el 2026 tiene un total de 12 fines de semana largos , lo que podrá facilitar la planificación del tiempo libre tanto para los trabajadores como para el sector turístico. Salvo en septiembre, cada mes contará con al menos un período extendido ideal para organizar escapadas o viajes.

La resolución, publicada en el Boletín Oficial, apunta a fortalecer actividades clave como la hotelería, la gastronomía y el transporte, además de facilitar la planificación de reuniones familiares y escapadas cortas.

feriados (1) Tras el asueto declarado por el gobierno, habrá un nuevo descanso extra en estos primeros meses del año.

Los feriados y días no laborables que quedan en 2026

El calendario oficial ya tiene confirmados todos los feriados nacionales que restan en el año:

-Abril

Jueves 2: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (inamovible) y Jueves Santo (no laborable).

Viernes 3: Viernes Santo (inamovible).

-Mayo

Viernes 1: Día del Trabajador (inamovible).

Lunes 25: Revolución de Mayo (inamovible).

-Junio

Lunes 15: Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes (trasladable).

Sábado 20: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano (inamovible).

-Julio

Jueves 9: Día de la Independencia (inamovible).

Viernes 10: Día no laborable con fines turísticos.

-Agosto

Lunes 17: Paso a la Inmortalidad de José de San Martín (trasladable).

-Octubre

Lunes 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (trasladable).

-Noviembre

Lunes 23: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20).

-Diciembre

Lunes 7: Día no laborable con fines turísticos.

Martes 8: Inmaculada Concepción de María (inamovible).

Viernes 25: Navidad (inamovible).

De esta manera, habrá fines de semana XL destacados como Carnaval, Semana Santa, el receso de julio y el puente de diciembre, además de varios descansos de tres días consecutivos que facilitarán escapadas cortas durante el año.

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Feriados y días no laborables: cuál es la diferencia

La Ley de Contrato de Trabajo (LCT) instaura el régimen para la liquidación de los días feriados. Es crucial diferenciar entre feriados nacionales y días no laborables.

Si el empleado no trabaja : el día feriado se abona como si fuera un día normal de trabajo, es decir, se paga el salario correspondiente a la jornada.

: el día feriado se abona como si fuera un día normal de trabajo, es decir, se paga el salario correspondiente a la jornada. Si el empleado trabaja: el empleador debe pagar la remuneración normal del día con un recargo del 100%. Esto significa que se paga el doble de lo que correspondería a una jornada habitual.

Qué es un feriado puente

Un feriado puente es un día que se declara no laborable o feriado con el objetivo de “unir” un feriado con un fin de semana y así generar un descanso más largo, conocido como fin de semana largo o “finde XL”.

reservas turismo semana santa La combinación de una inflación en aumento y la pérdida de poder adquisitivo ha dejado una enorme sobreoferta de alojamientos.

Por ejemplo, si un feriado cae un martes, se puede establecer el lunes como feriado puente para que haya cuatro días seguidos de descanso (sábado, domingo, lunes y martes).

En Argentina, estos días suelen fijarse con fines turísticos, para incentivar los viajes internos y el movimiento económico en distintas regiones del país.

Con este calendario ya confirmado, el 2026 se perfila como un año ideal para anticipar viajes, aprovechar promociones y organizar el descanso con mayor previsión.