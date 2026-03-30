Alerta en los barrios: el motivo detrás del vuelo nocturno de un helicóptero sobre Neuquén

Cientos de vecinos de diferentes barrios de la capital se vieron sorprendidos por el sobrevuel de la aeronave. Conocé los detalles.

El motivo detrás del vuelo nocturno de un helicóptero sobre Neuquén

Un helicóptero con un poderoso reflector sobrevolaba este lunes por la noche la ciudad de Neuquén capital. Una situación similar ya se había detectado la semana pasada, lo que había desatado distintas hipótesis en las redes sociales.

Este lunes, pasadas las 20, el aparato aéreo partió desde el aeropuerto Presidente Perón, y sobrevoló desde Valentina Norte Rural hasta barrio Sapere, y desde Rincón de Emilio hasta la zona del Paseo Costero. También se lo vio en la zona de la meseta y en la Autovia Norte. El potente haz de luz iluminaba distintos sectores de la barda, de las calles y los barrios.

"Se trata de un patrullaje aéreo preventivo, en el marco de operativos de alto impacto que puso en marcha la Policía, junto al ministerio de Seguridad de la Provincia", indicaron fuentes consultadas por LM Neuquén .

VUELO HELICOPTERO VIGILANCIA

Días atrás se llevaron a cabo operativos en barrio Unión de Mayo, Huiliches, Progreso, San Lorenzo Sur y Valentina Sur. "En el despliegue se realiza identificaciones de vehículos, control de personas y saturación del territorio", comentaron las fuentes citadas.

Según pudo conocer LMN, se trata de un aparato Bell 407GX identificado como LV-FTQ. Se trata de un helicóptero que es utilizado tanto en el patrullaje preventivo, como en la lucha contra el fuego.

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El aparato aéreo, además del poderoso reflector, cuenta con una cámara de seguimiento lo que permite seguir las operaciones y una posible persecución en caso de un delito.

Una práctica conocida en Rosario, Córdoba o algunos sectores del conurbano

En enero pasado, la Policía de la Provincia de Santa Fe restableció el servicio de videovigilancia y patrullaje aéreo sobre la ciudad de Rosario. La medida se concretó mediante la puesta en funciones de una unidad propia, el Robinson R44, un helicóptero equipado con tecnología de última generación diseñado para fortalecer las tareas de prevención y seguimiento desde el aire.

Con esta incorporación, las fuerzas de seguridad recuperan la capacidad operativa de monitoreo aéreo continuo, integrando el despliegue de las unidades terrestres con apoyo desde las alturas.

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La reactivación del patrullaje aéreo busca optimizar los tiempos de respuesta ante incidentes y mejorar la eficacia en la persecución de vehículos o sospechosos. Según los lineamientos del Ministerio de Seguridad, la presencia del helicóptero propio garantiza:

Cobertura amplia: Capacidad de vigilar grandes áreas de la ciudad en pocos minutos.

Apoyo táctico: Coordinación directa con los móviles policiales en tierra para cercar perímetros de seguridad.

Prevención disuasoria: El patrullaje aéreo constante actúa como un elemento de disuasión ante actividades delictivas en puntos críticos.

La aeronave ya se encuentra operativa y realizando vuelos de vigilancia programados, marcando el regreso de un recurso clave que se encontraba fuera de servicio para la fuerza provincial.

La situación es similar a despliegues que realizan las policías de la provincia de Córdoba y la Bonaerense.