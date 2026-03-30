Tras el calor y la humedad: pronóstico del tiempo para el cierre de marzo y el inicio de abril en Neuquén

Así estarán las temperaturas para este martes y el inicio del cuarto mes del año, previo al fin de semana largo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió el pronóstico para este martes y el resto de la semana para Neuquén capital y el resto de la provincia. Tras una jornada de intenso calor y humedad, la pregunta es inevitable ¿Cómo estará el tiempo en estos días?

Según el reporte meteorológico del SMN para este martes, el Alto Valle mantendrá un clima estable, sin alertas por tormentas y con posibles ráfagas de viento intensas hacia la tarde noche, que podrían alcanzar los 69 km/h. El cielo se presentará con nubosidad parcial durante toda la jornada. Las máximas podrían alcanzar los 27 grados, mientras que la mínima será de 17º. No se prevé chaparrones .

Para el miércoles 1 de abril, previo al fin de semana largo , seguirá la nubosidad y habrá un leve descenso de la temperatura : máxima de 24º y mínima de 15º. Sin presencia de vientos intensos ni lluvias.

El fin de semana largo, que inicia este jueves 2 de abril, conmemorando a los caídos en la Guerra de Malvinas y que coincide con Semana Santa, se mantendrá con similares condiciones hasta el viernes inclusive, luego, la temperatura podría bajar considerablemente el sábado y domingo.

El clima en el resto de la provincia de Neuquén

En el norte y el centro de la provincia, las condiciones climáticas serán muy similares a la capital. Habrá máximas de 26º y mínima de 11º este martes, con aumento de la intensidad del viento por la noche, con ráfagas de hasta 69 km/h.

En el sur de la provincia y zona cordillerana, habrá un 40% de probabilidad de precipitaciones durante la mañana y la tarde, con mínima de 12º y máximas que podrían alcanzar los 14º y fuertes ráfagas de viento que llegarían a los 79 km/h.