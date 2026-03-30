Tras el calor y la humedad: pronóstico del tiempo para el cierre de marzo y el inicio de abril en Neuquén

Así estarán las temperaturas para este martes y el inicio del cuarto mes del año, previo al fin de semana largo.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió el pronóstico para este martes y el resto de la semana para Neuquén capital y el resto de la provincia. Tras una jornada de intenso calor y humedad, la pregunta es inevitable ¿Cómo estará el tiempo en estos días?
Según el reporte meteorológico del SMN para este martes, el Alto Valle mantendrá un clima estable, sin alertas por tormentas y con posibles ráfagas de viento intensas hacia la tarde noche, que podrían alcanzar los 69 km/h. El cielo se presentará con nubosidad parcial durante toda la jornada. Las máximas podrían alcanzar los 27 grados, mientras que la mínima será de 17º. No se prevé chaparrones.
El pronóstico del tiempo en el inicio de abril
Para el miércoles 1 de abril, previo al fin de semana largo, seguirá la nubosidad y habrá un leve descenso de la temperatura: máxima de 24º y mínima de 15º. Sin presencia de vientos intensos ni lluvias.
El fin de semana largo, que inicia este jueves 2 de abril, conmemorando a los caídos en la Guerra de Malvinas y que coincide con Semana Santa, se mantendrá con similares condiciones hasta el viernes inclusive, luego, la temperatura podría bajar considerablemente el sábado y domingo.
El clima en el resto de la provincia de Neuquén
En el norte y el centro de la provincia, las condiciones climáticas serán muy similares a la capital. Habrá máximas de 26º y mínima de 11º este martes, con aumento de la intensidad del viento por la noche, con ráfagas de hasta 69 km/h.
En el sur de la provincia y zona cordillerana, habrá un 40% de probabilidad de precipitaciones durante la mañana y la tarde, con mínima de 12º y máximas que podrían alcanzar los 14º y fuertes ráfagas de viento que llegarían a los 79 km/h.
Te puede interesar...
Leé más
Alerta en los barrios: el motivo detrás del vuelo nocturno de un helicóptero sobre Neuquén
Se habilita el estacionamiento medido en la zona bancaria: cuándo será
Abuso infantil: se complica la situación del exentrenador del Club Unión Vecinal por otros hechos aberrantes
Noticias relacionadas