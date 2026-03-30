El Gobierno de Neuquén financiará obras en nueve localidades de la provincia

Rolando Figueroa encabezó un acto en el Espacio Duam donde se firmaron préstamos y aportes no reintegrables para distintas localidades neuquinas.

Con la intención de democratizar la concreción de obras en diversas localidades, el gobernador Rolando Figueroa firmó documentos con intendentes y presidentes de comisiones de fomento para financiar trabajos de pavimentación e infraestructura social y turística en distintos puntos de la provincia.

Durante el acto realizado en el Espacio Duam de Neuquén capital, las autoridades suscribieron una serie de convenios para el otorgamiento de préstamos destinados a obras de asfalto en Las Ovejas por mil millones de pesos, en Picún Leufú por 870 millones de pesos y en Las Lajas por 1.795 millones de pesos.

Del acto participaron la vicepresidenta primera a cargo de la Legislatura, Zulma Reina; la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves; el ministro jefe de Gabinete, Juan Luis Ousset; y el secretario del Interior, Gustavo Coatz, entre otras autoridades.

Provincia financia obras en nueve municipios

Financiamiento para infraestructura local

Para Tricao Malal se dispuso un financiamiento técnico destinado a culminar el centro cultural, con una inversión de 63 millones de pesos, y la renovación de luminaria en espacios públicos por 13 millones de pesos.

El gobernador también firmó documentos para otorgar aportes no reintegrables a Los Chihuidos por 113.121.230,34 pesos, destinados a la construcción de veredas peatonales y el acondicionamiento de calles. En Pilo Lil se asignaron 106.300.000 pesos para obras en la plaza central y la construcción de un salón semicubierto para la feria comunitaria.

Obras de veredas, miradores y agua potable

En Villa del Nahueve se dispusieron 66.213.000 pesos para veredas y cordón cuneta en el paraje Los Carrizos. Para Villa del Curi Leuvú se destinaron 18.662.676 pesos para la construcción de garitas, 13.717.100 pesos para el mirador de la Cordillera del Viento en la ruta 43 y 564 millones de pesos para obras de agua potable en el paraje Los Menucos.

Finalmente, se otorgó un aporte no reintegrable de 619 millones de pesos para la segunda etapa de pavimentación de cuadras en El Huecú.