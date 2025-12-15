¿Volvió el invierno? Hasta cuándo seguirá el frío en Neuquén

Los últimos días estuvieron marcados por frío durante la noche y fuertes vientos.

Una seguidilla de días templados durante el día y fríos durante la noche , clima poco común para estas alturas de diciembre, marcó la última semana en la ciudad de Neuquén. Las temperaturas máximas rondaron los 25°C mientras que las mínimas llegaron a bajar hasta 7°C. Las jornadas también se destacaron por los fuertes y constantes vientos.

Así lo informó el pronóstico extendido a seis días de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC). Detallaron que se espera una vuelta a los rangos normales de temperatura a lo largo de la próxima semana.

Los fuertes vientos serán una tendencia que se mantendrá a lo largo de los próximos días. Algunas jornadas estarán marcadas por la inestabilidad y advirtieron que hay posibilidad de tormentas.

Neuquén se verá afectada por una alerta amarilla por fuertes vientos.

Cómo estará el clima los próximos días en Neuquén

Para este lunes 15, AIC anunció que la temperatura será la más fría de los últimos días llegando a una mínima por la noche de 7°C. La máxima rozará los 25°C. El viento irá en aumento conforme avance la jornada, llegando a ráfagas de 66 km/h. El cielo permanecerá parcialmente nublado durante todo el día.

El martes 16, se espera que las temperaturas vuelvan, paulatinamente, a rangos normales para la época. El cielo comenzará mayormente despejado y el viento será leve durante toda la jornada. La temperatura llegará a 28°C de máxima y descenderá a 14°C por la noche. El cielo comenzará mayormente despejado y se cubrirá completamente sobre el final del día.

El miércoles 17, la AIC informó que se espera "sol radiante" durante el día. La temperatura volverá a rangos calurosos pasando los 30°C de máxima. Por la noche, se nublará levemente. La mínima será de 12°C. Para esta jornada se espera la vuelta del viento, con ráfagas de hasta 65 km/h.

El jueves 18, el cielo comenzará mayormente despejado y se irá cubriendo conforme avance el día. El viento irá en aumento. Sobre la noche, las ráfagas llegarán a 56 km/h. Las temperaturas máximas se ubicarán en los 32°C, mientras que las mínimas llegarán hasta 13°C.

Qué pronostica la AIC de cara al fin de semana

El viernes 19, se espera cielo nublado e inestabilidad. Las máximas seguirán en la misma línea que los días anteriores, rondando los 30°C, mientras que las mínimas llegarán a 11°C. Los vientos serán moderados con promedio de 22 km/h y ráfagas de 40 km/h durante el día y aumentarán en intensidad por la noche, con ráfagas del 56 km/h.

El comienzo del fin de semana estará marcado por fuertes vientos, mucha amplitud térmica y posibles tormentas. El sábado 20 llegará a 30°C con la mínima de 9°C. El viento permanecerá alrededor de los 50 km/h, con ráfagas de hasta 66 km/h.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), no se esperan precipitaciones en ningún punto de la semana, en contraste a lo detallado por el organismo interprovincial que, si bien no informa sobre la probabilidad de precipitaciones, sí advierte sobre inestabilidad y posibles tormentas.