Lionel Messi demandó a Temu y otras plataformas de ventas online

El astro argentino inició una acción judicial que apunta a proteger sus derechos de propiedad intelectual y evitar engaños a los consumidores.

El futbolista argentino Lionel Messi presentó una demanda en la Corte de Nueva York por el uso indebido de su marca en plataformas de comercio electrónico , especialmente en Temu y otros marketplaces online, donde se habrían comercializado productos falsificados con su nombre. La acción judicial busca frenar la venta de artículos apócrifos y proteger los derechos de propiedad intelectual vinculados a su marca comercial.

La denuncia apunta contra personas y empresas que habrían utilizado la marca MESSI para vender productos sin autorización, mediante una red de sitios web y tiendas online que operan de forma coordinada para ocultar identidades y evadir controles regulatorios.

Según la presentación judicial, los demandados habrían comercializado productos falsificados usando la marca del capitán de la selección argentina en distintas plataformas de comercio electrónico, afectando la reputación e integridad comercial del futbolista.

Desde el entorno legal del jugador sostuvieron que estas prácticas perjudican no solo los intereses económicos de los titulares de la marca, sino también a los consumidores, ya que adquieren productos que no cumplen con estándares de calidad ni condiciones de autenticidad.

En ese sentido, la demanda remarca que el uso indebido del nombre MESSI genera confusión en el mercado y deteriora el valor de la marca, construida durante años a través de acuerdos comerciales oficiales y licencias autorizadas.

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La presentación en la Corte de Nueva York forma parte de una estrategia legal para combatir la comercialización de productos falsos en plataformas digitales que operan a nivel global. La acción busca identificar a los responsables, bloquear las ventas ilegales y obtener medidas judiciales que impidan continuar con la utilización no autorizada de la marca.

El objetivo central es frenar la circulación de artículos falsificados, resguardar la reputación del jugador y garantizar que los consumidores puedan acceder únicamente a productos oficiales.

Plataformas de comercio electrónico bajo la lupa

El caso vuelve a poner en discusión el rol de las plataformas de comercio electrónico en el control de productos falsificados y la protección de marcas registradas. La demanda sostiene que la venta de estos artículos no solo impacta en los titulares de derechos, sino que también expone a los compradores a productos de baja calidad y sin garantías.

Con esta acción judicial, el entorno de Messi busca reforzar la protección internacional de su marca y establecer un precedente en la lucha contra la falsificación en marketplaces digitales.