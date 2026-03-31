Detuvieron al papá de Enzo Pérez por abuso sexual de una nena de 12 años

El padre del ídolo de River fue detenido en su casa. Qué se sabe de la grave denuncia.

La detención se concretó en la noche del lunes en la casa del acusado, ubicada en la localidad de Maipú.

En las últimas horas se conoció una detención que salpica al mundo del fútbol. Se trata del padre del reconocido futbolista Enzo Pérez, quien fue denunciado por un caso de abuso sexual.

Según se informó, la detención se concretó en la noche del lunes en la casa del acusado, ubicada en la localidad de Maipú, provincia de Mendoza.

La denuncia fue realizada por su actual pareja por un presunto hecho de abuso sexual simple contra una menor de 12 años.

Carlos Francisco Pérez, de 68 años, es padre Enzo Nicolás Pérez, ídolo de River Plate, que actualmente juega en Argentinos Juniors.

La detención fue el lunes por la noche, bajo la jurisdicción de la subcomisaría Coquimbito. Y según indicaron medios locales, se trata de un caso de presunto abuso sexual a la hija de su actual pareja.

Qué se sabe de la grave denuncia contra el padre de Enzo Pérez

Según publica el diario mendocino El Sol, la denuncia por presunto abuso sexual fue realizada por su actual pareja, luego de que su hija menor le contara una situación ocurrida días atrás en la casa que compartían con Pérez.

enzo perez

El relato indicaría que el hecho denunciando habría tenido lugar el sábado por la noche en el interior del domicilio familiar. De acuerdo a lo que pudo contar la menor, de 12 años, hubo una conducta inapropiada por parte del hombre cuando se encontraba en la planta baja de la vivienda, mientras su madre estaba en el piso superior.

Al escuchar a su hija, la madre y pareja del padre de Enzo Pérez, decidió dar aviso al 911 y radicar la denuncia posterior en sede judicial.

El relato ocurrió este lunes, cuando la nena le contó todo a su mamá mientras caminaban por la calle. La mujer reaccionó de inmediato.

Por el momento, Pérez quedó alojado en sede policial mientras avanza la causa. En paralelo, interviene el Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI), para la contención y evaluación del caso. Y se espera que en los próximos días, la madre de la menor formalice la denuncia y deberán entrevistar a la niña en Cámara Gesell.

Denuncia de abuso en la Selección Argentina de fútbol femenino

Un verdadero escándalo desató una grave denuncia por por abuso en la Selección de fútbol femenino de Argentina. Al menos cinco jugadoras apuntan contra un exentrenador y decidieron hablar para contar sus fuertes testimonios.

La denuncia realizada por las jugadores hablan de acoso y abuso sexual. Se trata de futbolistas que formaron parte de la selección nacional y todas apuntan contra el entrenador Diego Guacci, quien se desempeñaba en las divisiones juveniles de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

La primera presentación de acusación fue en mayo de 2021 ante el Comité de Ética de la FIFA, con el acompañamiento de FIFPro. Allí se expusieron frases de fuerte contenido sexual y comentarios inapropiados que formaban parte de una conducta reiterado.

Diego Guacci

“¿Qué tengo que hacer para que jueguen bien? ¿Meterlas en la ducha y cog*rlas?” “¡Mirá qué linda que estás!” “¡Qué bien te queda ese peinado!” “¡Qué linda sonrisa tenés!”, son algunas de las escándalosas expresiones que tenía el entrenador.

A eso se sumaban dichos reiterados, como: “¿Tus papás saben que sos lesbiana?” “¿Por qué no me mandás fotos tuyas?" “Mirá cómo estoy. Nunca me había pasado. Vos me ponés así”.