Denuncia de abuso en la Selección argentina de fútbol femenino contra un entrenador: el relato de las jugadoras

Al menos cinco jugadoras decidieron hablar -después de varios años de silencio - para contar sus fuertes testimonios.

Denuncia de abuso en la Selección argentina de fútbol femenino contra un entrenador

Un verdadero escándalo desató una grave denuncia por por abuso en la Selección de fútbol femenino de Argentina . Al menos cinco jugadoras apuntan contra un ex entrenador y decidieron hablar para contar sus fuertes testimonios.

La denuncia realizada por las jugadores hablan de acoso y abuso sexual. Se trata de futbolistas que formaron parte de la selección nacional y todas apuntan contra el entrenador Diego Guacci , quien se desempeñaba en las divisiones juveniles de la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ).

La primera presentación de acusación fue en mayo de 2021 ante el Comité de Ética de la FIFA , con el acompañamiento de FIFPro . Allí se expusieron frases de fuerte contenido sexual y comentarios inapropiados que formaban parte de una conducta reiterado.

“¿Qué tengo que hacer para que jueguen bien? ¿Meterlas en la ducha y cog*rlas?” “¡Mirá qué linda que estás!” “¡Qué bien te queda ese peinado!” “¡Qué linda sonrisa tenés!”, son algunas de las escándalosas expresiones que tenía el entrenador.

DT seleccion denuncias abuso (1)

A eso se sumaban dichos reiterados, como: “¿Tus papás saben que sos lesbiana?” “¿Por qué no me mandás fotos tuyas?" “Mirá cómo estoy. Nunca me había pasado. Vos me ponés así”.

Tras años de silencio, las jugadoras decidieron hablar públicamente y afirmaron que vivieron "un calvario". Las cinco jugadoras que denuciaron a Guacci, relataron el temor y manipulación que vivieron bajo la dirección técnica de Guacci en River y UAI Urquiza, y en selecciones nacionales juveniles, entre 2012 y 2017.

"No se metía con cualquiera. Sabía a quién encarar, en general chicas solas que estuvieran lejos de sus familias", aclararon.

"Me dijo que era una traidora"

La arquera Gabriela Garton, del FC Bulleen Lions de Lions, relató en diálogo con La Nación lo que fueron "comportamientos violentos, formas de manipular a jugadoras y maneras de hablarles que no corresponden con un espacio seguro", cuando era parte de la selección.

"¿Qué tengo que hacer para que jueguen bien? ¿Meterlas en la ducha y cogerlas por el orto?", recordó que les dijo Guacci tras una derrota.

Además, Garton sostuvo que todo fue más complicado cuando ella fue citada a la selección argentina. "Delante de mis compañeras me dijo que era una traidora. Y agregó: 'Sos como todas las demás, capaz de bajarte los pantalones y hacerte violar para estar en la Selección'".

gabriela garton arquera selección

Aldana Cometti, jugadora de la Selección también habló sobre su experiencia mientras estuvo Guacci en el plantel argentino." Me siento triste y me genera mucha impotencia esta injusticia y exposición pública fundada en la mala fe, cuando lo único que quise siempre es jugar en un ambiente sano, libre de abusos y de violencias", expresó a La Nación.

"Desde muy chica me sacrifico y trato de dar lo mejor de mí en este deporte que tanto amo y al cual represento en la Selección Argentina", sumó.

Luana Muñoz, hoy en Belgrano de Córdoba, indicó que el DT era de hacerle preguntas de su vida íntima y sexual. "Era frecuente que después de las prácticas nos acercara con su auto a nuestras casas. En general éramos tres o cuatro. Pero en una ocasión me quedé sola en su coche con Diego y empezó a hacerme muchas preguntas sobre mi vida sexual. Me preguntó si me gustaban las chicas o los chicos", relató.

"Me insinuó si había estado con una determinada compañera del plantel. Yo tenía 15 años y eran demasiadas preguntas juntas de temas muy privados en donde un entrenador no tiene nada que hacer. Eso me hizo sentir incómoda y en peligro. Desde entonces volvía a mi casa angustiada, triste, completamente de mal humor y sin ganas de volver al club al día siguiente", sostuvo la futbolista.

Luego de las denuncias realizadas, la investigación interna de la FIFA avanzó con dos instancias. Por un lado, la Cámara de Investigación determinó que existieron incumplimientos del código de ética y recomendó sancionar al entrenador.

Sin embargo, la Sala de Adjudicación adoptó un camino distinto, convocó únicamente al acusado y no citó a las denunciantes a declarar.

chiqui tapia AFA guacci

Finalmente, el organismo cerró el expediente con un informe que concluyó que "las pruebas en el expediente son insuficientes para corroborar los hechos relatados por las jugadoras".

Las jugadoras sostienen que su objetivo principal fue proteger a futuras generaciones y visibilizar prácticas que, aseguran, fueron naturalizadas durante años en el fútbol femenino.