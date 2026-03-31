Rolando Figueroa inauguró el edificio renovado de una escuela capitalina y ya tiene fecha otra en el interior

Con una inversión de 1.350 millones de pesos, se trabajó en forma integral en el patio y otros espacios del establecimiento educativo de la ciudad de Neuquén.

El gobernador Rolando Figueroa inauguró este martes las obras en la primaria 101 de la capital neuquina, histórica escuela en la que se trabajó en forma integral durante este verano, como parte del mejoramiento de infraestructura que se lleva adelante desde la actual gestión provincial, tras muchos años de abandono edilicio.

También participaron del acto el ministro de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos , Jorge Tobares; la presidenta del Consejo Provincial de Educación (CPE), Glenda Temi; el director de Mantenimiento, Luciano Saborido; la secretaria de Jefatura de Gabinete de la municipalidad de Neuquén, María Pasqualini y la directora de la escuela, Paula Saavedra.

“Es un día de festejo, un día de alegría, un día que sin lugar a dudas va a transformar todo lo que tiene que ver con esta comunidad educativa”, expresó el ministro Tobares durante su discurso.

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Remarcó que las mejoras en el edificio permitirán que los estudiantes desarrollen sus aprendizajes en mejores condiciones. Aseguró que ahora podrán “aprender en espacios dotados de todas las necesidades fundamentales”, lo que consideró clave teniendo en cuenta que “en ellos está nuestro futuro”.

Tobares subrayó además que la educación constituye una prioridad para la gestión provincial. “Nuestra principal inversión como gobierno es apuntar cada día más a la educación”, afirmó y sostuvo que la educación permitió “ir transformando y logrando realidades y mayor bienestar en la provincia”.

“Muy felices de poder brindarles a ustedes que el edificio tenga las comodidades y las condiciones para que los chicos puedan aprender divirtiéndose, jugando y tengan espacios de recreación”, señaló. “Muy felices de poder brindarles a ustedes que el edificio tenga las comodidades y las condiciones para que los chicos puedan aprender divirtiéndose, jugando y tengan espacios de recreación”, señaló.

Finalmente, dejó un mensaje dirigido a la comunidad educativa: “La escuela es liberadora, es lo que nos va a permitir a los neuquinos y a los argentinos soñar con un futuro de bienestar y de progreso”.

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La Escuela Primaria N° 22 de Plaza Huincul estará listo en abril

La ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi, recorrió la obra del nuevo edificio de la Escuela Primaria N° 22 de Plaza Huincul, en la región de la Comarca. Los trabajos demandaron una inversión de 7.571 millones de pesos y registran un avance del 94 por ciento. Desde el ministerio de Infraestructura destacaron que la obra estará lista para fines del mes de abril.

Además de la ministra, participaron de la recorrida el intendente de Plaza Huincul, Claudio Larraza, el coordinador general del ministerio, Gonzalo Peralta, la directora del establecimiento, Silvia Torres, y docentes de la institución.

La directora de la institución destacó la importancia de la obra y el valor histórico de la escuela actual, que cuenta con 129 años. “Es una mezcla de emociones, porque es una institución con mucha historia. Muchos de nosotros hicimos la primaria acá y hoy me toca volver como directora”, expresó.

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Además, Silvia Torres remarcó que el nuevo edificio “es muy moderno, de un nivel muy alto y pensado para las infancias”, y aseguró que “cuando los chicos vean dónde van a estudiar van a estar felices, porque es un espacio hecho para que puedan aprender y disfrutar”.

La obra contempla la construcción de un edificio completamente nuevo, con una superficie cubierta de 2.502 metros cuadrados, emplazado en un predio de 6.518 metros cuadrados.

En cuanto a su diseño, el establecimiento contará con un completo programa arquitectónico que incluye 14 aulas destinadas al área pedagógica, además de un espacio multipropósito que funcionará como sala de informática y biblioteca.+

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Un establecimiento con historia

El establecimiento se fundó el 1 de noviembre de 1896 en el paraje Chacay Melehue, en el departamento Chos Malal. En 1917 comenzó a funcionar en Varvarco con 55 estudiantes. Con el descubrimiento del petróleo y el nacimiento del Campamento Uno se hicieron gestiones para trasladarla a Plaza Huincul, donde comenzaron las clases en 1920 con 24 estudiantes y listo para afrontar la llegada masiva de trabajadores que se sumarían a YPF.

Junto a las escuelas N°119 y 152 de Cutral Co, fueron los primeros establecimientos de la comarca petrolera. En la actualidad tiene una matrícula de 418 estudiantes de nivel primario y 110 en su anexo de nivel inicial.