La aeronave recorrió la capital con un potente reflector. Se trata de un Bell 407GX de la Policía afectado a operativos de "alto impacto". Mirá el video.

Neuquén desde el cielo: así es el patrullaje nocturno del helicóptero que sorprendió a los vecinos

Un helicóptero con un poderoso haz de luz volvió a captar la atención de los vecinos de Neuquén capital este lunes por la noche. La aeronave, que ya se había visto la semana pasada, generó una ola de comentarios y fotos en las redes sociales mientras recorría distintos puntos de la ciudad, desde la zona de la barda hasta el Paseo Costero.

Según pudo confirmar LM Neuquén , el despliegue aéreo partió pasadas las 20 desde el aeropuerto Presidente Perón. El patrullaje cubrió un cuadrante extenso: desde Valentina Norte Rural hasta el barrio Sapere, y desde Rincón de Emilio hasta la Autovía Norte, iluminando calles y sectores de la meseta con un reflector de alta potencia.

El despliegue combinó drones con un helicóptero, coordinado por el ministerio de Seguridad, equipado con reflectores y cámaras de última generación, lo que permitió ampliar la vigilancia aérea y reforzar el patrullaje preventivo durante la noche.

helicoptero sobrevuelo neuquen

Se trató de un dispositivo planificado con carácter dinámico y sin previo aviso, como parte de una estrategia orientada a incrementar la capacidad de prevención y presencia policial en el territorio.

El ministro de Seguridad, Matías Nicolini, destacó que “estamos incorporando tecnología que nos permite anticiparnos y mejorar la prevención. Estos operativos combinados nos dan una capacidad de cobertura y control que antes no teníamos, especialmente en horarios nocturnos”.

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Además, subrayó que “detrás de cada herramienta hay una decisión de invertir en seguridad, pero también de profesionalizar a la Policía. No se trata solo de equipamiento, sino de cómo lo usamos para llevar más tranquilidad a cada barrio”.

Tecnología de punta para la vigilancia aérea

El helicóptero identificado es un Bell 407GX (matrícula LV-FTQ), una unidad versátil que la provincia utiliza tanto para la seguridad urbana como para la lucha contra el fuego en temporada estival.

Como se puede observar en el material audiovisual, el aparato cuenta con una cámara de seguimiento de alta resolución. Este equipamiento no solo permite iluminar zonas oscuras con su reflector, sino que transmite imágenes en tiempo real a la central de monitoreo.

El operativo de alto impacto de la policia incluye vigilancia aérea en Neuquén

Esta tecnología es clave para coordinar persecuciones directas en caso de detectarse un delito en flagrancia, permitiendo que las unidades en tierra lleguen al lugar con información precisa sobre la ubicación y el desplazamiento de sospechosos.

Además del helicóptero, vigilancia con drones

Entre los equipos disponibles se destaca la incorporación del sistema DJI Matrice 4T, una plataforma de última generación que permite operar en escenarios complejos. Cuenta con más de 30 minutos de autonomía de vuelo, alcance de hasta 10 kilómetros y un sistema de cámaras que incluye visión térmica, zoom de alta precisión y lente gran angular.

Asimismo, incorpora herramientas de inteligencia artificial que permiten el conteo de personas y vehículos en tiempo real, así como el análisis de flujos y concentración, lo que mejora la toma de decisiones durante los operativos.

toma drone vigilancia

En términos operativos, los drones presentan alta estabilidad de vuelo y pueden operar en condiciones de viento de hasta 40 kilómetros por hora garantizando intervenciones seguras.

La Policía del Neuquén dispone actualmente de más de 22 pilotos habilitados y avanza en la formación de otros 22, lo que permitirá ampliar la cobertura territorial en el corto plazo.