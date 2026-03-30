Faltó casi todo el verano y la echaron: empleada de Salud acumuló decenas de faltas injustificadas

En el marco de la política de tolerancia cero , el gobernador Rolando Figueroa firmó el decreto de cesantía.

El gobierno de la provincia de Neuquén le aplicó la tolerancia cero y echó de la administración pública a una ahora ex agente de planta permanente del ministerio de Salud, que acumuló insistencias injustificadas.

En el documento oficial consta que, esta vez, la sanción de cesantía recayó sobre la entonces agente Suyai Aluminé Aylín Herrera , quien estaba designada como empleada administrativa de la dirección general de Atención Primaria de la Salud.

¿Qué le endilgaron? Lo mismo que a varios de los que integran la larga lista de despedidos que no pasaron el filtro de la tolerancia cero a las indisciplinas y los privilegios, que rige desde que cambió el gobierno, en diciembre de 2023. “Incumplimiento de los deberes por haberse configurado el abandono de cargo”, eso fue lo que le achacaron (y le comprobaron).

Los auditores constataron ausencias continuas y discontinuas e injustificadas, durante los días 6, 20, 25, 26 y 27 de enero; 3, 6, 7, 8, 9, 10, 22, 23, 24, 27 y 28 de febrero; 1, 2, 3, 6 y 7 de marzo. Todas en verano y todas de 2023, el último año del gobierno de Omar Gutiérrez.

Casa de gobierno (3) Maria Isabel Sanchez

Ya en el gobierno de Rolando Figueroa, el 6 de marzo de 2024, la subsecretaría de Salud le inició un sumario administrativo, la llamó a declarar y la mujer no se presentó. Tuvo la oportunidad en una segunda audiencia para la que fue oportunamente convocada, pero tampoco se presentó.

En el decreto de cesantía consta que, recién el 3 de febrero de 2025 -fuera del plazo procesal- la agente compareció de manera espontánea ante la Junta de Disciplina y solicitó que se le permitiera agregar documental, lo cual se admitió. Aún así no logró revertir su situación.

En el decreto se recordó que, entre los deberes de los agentes del Estado provincial, se encuentra el de “prestar el servicio personalmente en las condiciones y modalidades que se determinen” en el Convenio Colectivo de Trabajo.

cesantia herrera

Pero la agente no cumplió y en el documento oficial se dejó constancia de que “la conducta desplegada por parte de la señora Herrera resulta sumamente perjudicial para la organización, ya que su ausencia continuada afecta de manera directa la operatividad y el cumplimiento de las responsabilidades asignadas”.

“Es indispensable recordar que la buena fe, el compromiso y la dedicación son valores fundamentales en cualquier ámbito laboral, y el incumplimiento de las obligaciones laborales puede acarrear consecuencias graves tanto para el individuo como para la institución a la que pertenece”, se indicó.

Sigue la purga de ñoquis en el Estado neuquino

Días atrás, la gestión de Rolando Figueroa realizó la purga de ñoquis en la estructura del Gobierno y sumó casos dramáticos con origen en hechos delictivos graves y otros cuanto menos curiosos por sus particularidades.

Entre esos, uno involucra a un -ahora- exchofer de ambulancia. Su caso no es el único, también hubo dos exonerados por la causa de la estafa con planes sociales y un policía indisciplinado que fue despedido.

En efecto, el gobierno provincial neuquino le aplicó la expulsión por cesantía al ahora ex agente de la administración pública Alfredo David Tarifeño, quien dependía de la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos (del ministerio de Seguridad) y, según dieron por acreditado los auditores, incumplió con sus deberes.