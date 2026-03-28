Rolando Figueroa convocó a cientos de referentes en un acto para medir fuerzas de Comunidad

El encuentro reunió a los integrantes del partido madre que lo llevó a la victoria en las elecciones para gobernador. Hoy, la senadora Julieta Corroza preside el espacio.

Cientos de referentes políticos y simpatizantes se dieron cita está sábado en Neuquén capital, en un encuentro partidario de Comunidad . El acto, encabezado por el gobernador Rolando Figueroa , apuntaba a consolidar al espacio político de cara a los desafíos electorales de 2027 , que empezarán a gestarse este año.

Comunidad es el partido madre del frente La Neuquinidad, que hoy tiene como principal exponente a Figueroa y que cuenta con dos voces en el Congreso Nacional: la senadora Julieta Corroza y la diputada nacional, Karina Maureira, que estuvieron presentes en el encuentro.

La actividad se desarrolló en un salón cercano al río Limay y fue encabezado por Figueroa y Corroza, que hoy es la presidenta de Comunidad. Las primeras imágenes de la reunión mostraron una masiva convocatoria, con cientos de participantes, entre los que se contaron también a los integrantes del gabinete provincial.

Desde su esquema partidario y también a través del frente La Neuquinidad, el partido levanta las banderas del federalismo y la defensa de los intereses provinciales por encima de las pujas nacionales.

En este encuentro, Figueroa hizo un repaso de los avances de los primeros dos años de gestión y las perspectivas a futuro, con el foco puesto en el orden del gasto público y la necesidad de saldar un déficit histórico de infraestructura que tiene la provincia y que se trasluce, sobre todo, en la presencia de escuelas tráiler o la falta de rutas pavimentadas.

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Tras una agenda internacional en Estados Unidos, con encuentros en Nueva York y Houston que apuntaron a posicionar Vaca Muerta y atraer nuevas inversiones a la provincia, el gobernador se reunió con su gabinete y con referentes de base de Comunidad, que trabajan en distintos municipios del interior neuquino.

Cómo está hoy Comunidad

En cuanto a los estrictamente partidario, hoy Comunidad tiene como principales autoridades a Corroza como presidenta, Camila Figueroa (vicepresidenta) y Mariana Valdebenito como presidenta del Congreso.

Según la información provista por la Cámara Nacional Electoral, Comunidad tiene un total de 2.464 afiliados. Es decir que registra 120 fichas por encima de los requeridas este año por la Cámara Nacional Electoral, por lo que cumple holgadamente con las condiciones para seguir vigente.

En la Legislatura, el bloque oficialista de Comunidad lo integran cinco legisladores: Luz Ríos, Yamila Hermosilla, Matías Martínez, Ernesto Novoa (presidente del bloque) y Zulma Reina. El año pasado, se dio la salida de Federico Méndez y Mónica Guanque, que conformaron un bloque propio, al que denominaron “Democracia Neuquén”, y al que después se integró Cecilia Papa (se fue de Fuerza Libertaria).

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Sin embargo, Figueroa cuenta en la Cámara con sectores aliados al gobierno de la provincia. A sus legisladores propios se sumó el bloque del MPN (con diez diputados y diputados), el bloque de Fuerza Libertaria (con Guillermo Monzani y Alberto Bruno), los cuatro legisladores del PRO en la Cámara y los bloques unipersonales de Gissellle Stillger (Arriba), Carlos Cogiola (Neuquén Federal), Francisco Lepore (Avanzar) y Carina Ricomini (Juntos).