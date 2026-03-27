Rolando Figueroa y Julieta Corroza reúnen a la tropa del partido Comunidad

Al encuentro lo convocó la senadora nacional y presidenta de este espacio político, que busca así fortalecer la presencia territorial.

El gobernador Rolando Figueroa participará este sábado por la mañana de un encuentro de Comunidad , el partido madre de La Neuquinidad y cuya presidenta es la senadora Julieta Corroza.

Allí se espera la presencia de todos los referentes que el espacio tiene en la provincia, entre los que se encuentran diputados provinciales, jefes comunales y dirigentes, muchos de los cuales son autoridades del partido.

La cita será a las 9.30 en la mutual del Banco Provincia de Neuquén (BPN) en la zona ribereña, y forma parte de una serie de movimientos que el oficialismo está haciendo de cara a consolidar esta fuerza provincial, con la gestión como bandera y pensando en los desafíos electorales del año que viene.

En este sentido, se supo que el gobierno está trabajando en el interior de la provincia para sumar a referentes de distintas localidades, algunos pertenecientes a otras fuerzas políticas, con el propósito de consolidad el espacio y también agrandar la base de sustentación de La Neuquinidad.

SFP Presentan candidatos Neuquinidad politica (58) Sebastián Fariña Petersen

Así está Comunidad

En cuanto a los estrictamente partidario, hoy Comunidad tiene como principales autoridades a Corroza como presidenta, Camila Figueroa (vicepresidenta) y Mariana Valdebenito como presidenta del Congreso.

En la Legislatura, el bloque oficialista de Comunidad lo integran cinco legisladores: Luz Ríos, Yamila Hermosilla, Matías Martínez, Ernesto Novoa (presidente del bloque) y Zulma Reina. El año pasado, se dio la salida de Federico Méndez y Mónica Guanque, que conformaron un bloque propio, al que denominaron “Democracia Neuquén”, y al que después se integró Cecilia Papa (se fue de Fuerza Libertaria).

Sin embargo, Figueroa cuenta en la Cámara con sectores aliados al gobierno de la provincia. A sus legisladores propios se sumó el bloque del MPN (con diez diputados y diputados), el bloque de Fuerza Libertaria (con Guillermo Monzani y Alberto Bruno), los cuatro legisladores del PRO en la Cámara y los bloques unipersonales de Gissellle Stillger (Arriba), Carlos Cogiola (Neuquén Federal), Francisco Lepore (Avanzar) y Carina Ricomini (Juntos).

El sello con el que le ganó al MPN

Comunidad fue el sello con el cual Figueroa se presentó a las elecciones del 2023, donde le ganó al Movimiento Popular Neuquino, consagrándose de esa manera gobernador de la provincia. Este joven partido cuenta con 2.464 afiliados, es decir, 120 fichas por encima de los requeridas este año por la Cámara Nacional Electoral, por lo que cumple holgadamente con las condiciones para seguir vigente.

Según lo establecido por la Cámara Nacional Electoral, para el 2026 cada fuerza debe contar con al menos 2.344 afiliados, equivalente al cuatro por mil del padrón del distrito. A partir de ese parámetro, los expedientes de los partidos políticos vigentes muestran un escenario muy dispar entre los distintos espacios.

El partido Arriba Neuquén, vinculado al espacio de La Neuquinidad, tiene 2.365 afiliados, superando el piso exigido, con 21 fichas más de afiliación.

SFP Presentan candidatos Neuquinidad politica (34) Sebastián Fariña Petersen

En una situación diferente aparece La Libertad Avanza, que registra 2.324 afiliados, es decir, 20 por debajo del mínimo requerido. Por este motivo, fue intimada a completar el número en un plazo de 90 días hábiles, bajo apercibimiento de iniciar el proceso de caducidad. El nuevo piso de afiliaciones obliga al partido a actualizarse y a seguir con las campañas para sumar adhesiones de personas.

Un escenario similar enfrenta Avanzar Neuquén, otra fuerza provincial, que está a cargo legalmente del diputado Francisco Lépore, que cuenta con 2.251 afiliados, quedando más lejos del umbral exigido por 93 fichas de afiliación. También fue intimada por la Justicia Electoral a regularizar su situación dentro del mismo plazo.