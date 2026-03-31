Así se definen los últimos seis clasificados al Mundial 2026: hora y TV de los repechajes

Con doce selecciones involucradas, este martes se completarán los 48 participantes para la máxima cita del fútbol.

El Mundial 2026 será el primero con 48 selecciones . Luego de las 32 que compitieron entre Francia 98' y Qatar 2022, la FIFA decidió aumentar otra vez la cantidad de participante. Con 16 boletos más que las últimas tres décadas, muchos combinados menores tienen chances de volver a disputar la máxima cita y otros de jugarla por primera vez en su historia. En ese contexto, el repechaje tendrá seis encuentros este jueves.

Se aproximan, para esta tarde, los cuatro de la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA) y los dos intercontinentales.

Este martes 31 de marzo, los cuatro de Europa son en simultáneo a las 15.45 (hora argentina) y se transmitirán en vivo a través de la plataforma digital Disney+ Premium.

Repechaje: ganar o mirar el Mundial 2026 por TV

Por la llave A juegan Bosnia vs. Italia; por la B Suecia vs. Polonia; por la C Turquía vs. Kosovo; y por el D República Checa vs. Dinamarca. El choque entre bosnios e italianos se podrá ver por TV en ESPN mientras que el de suecos vs. polacos en ESPN 2.

En México, en tanto, se disputarán los dos duelos de las repescas. Desde las 18 (hora argentina) chocan República Democrática del Congo vs. Jamaica en el estadio Akron de Guadalajara mientras que Irak vs. Bolivia lo harán el miércoles 1° de abril a las 00.00 en el estadio BBVA de Monterrey. Ambos duelos se transmiten en vivo por DSports, canal que se puede sintonizar online en DGO.

bolivia portada Bolivia venció a Surinam y está en la final del repechaje.

Los seis ganadores de cada uno de los repechajes ya tienen asignado un grupo en la Copa del Mundo, tal como se definió en el sorteo que se realizó en diciembre pasado en Washington. En consecuencia, cada seleccionado que se clasifique a la cita ecuménica cuyo inicio será el 11 de junio con México ante Sudáfrica en el estadio Azteca sabrá inmediatamente cuáles serán sus rivales y dónde los enfrentará.

A qué grupo va cada ganador

Repechaje A de Europa

Italia vs. Bosnia - Martes 31 de marzo a las 15.45.

El ganador del repechaje A irá al Grupo B con Canadá, Qatar y Suiza.

Repechaje B de Europa

Suecia vs. Polonia - Martes 31 de marzo a las 15.45.

El ganador del repechaje B irá al Grupo F con Países Bajos, Japón y Túnez.

Repechaje C de Europa

Turquía vs. Kosovo - Martes 31 de marzo a las 15.45.

El ganador del repechaje C irá al Grupo D con Paraguay, Estados Unidos y Australia.

Repechaje D de Europa

Dinamarca vs. República Checa - Martes 31 de marzo a las 15.45.

El ganador del repechaje D irá al Grupo A con México, Sudáfrica y Corea del Sur.

Repechaje intercontinental

República Democrática del Congo vs. Jamaica - Martes 31 de marzo, a las 18 en el estadio Akron de Guadalajara, México.

El ganador irá al Grupo K con Portugal, Uzbekistán y Colombia.

Repechaje intercontinental 2

Irak vs. Bolivia - Miércoles 1° de abril a las 00.00 en el estadio BBVA de Monterrey, México.

El ganador del repechaje 2 irá al Grupo I con Francia, Senegal y Noruega.