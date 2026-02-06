Va a juicio porque le dijo a una empleada judicial que le iba a meter un tiro en la cabeza: "Yo hablo así"

Jacqueline La Monito Williams, conocida por varios incidentes en Trelew , también está acusada de amenazar de muerte a la directora de la escuela de sus hijos.

Jaqueline "La Monito" Williams, un personaje que fue noticia varias veces en Trelew y ahora va a juicio por amenazas.

La Justicia de Trelew avanzará con el juicio oral y público contra Jacqueline Williams , más conocida como "La Monito" , luego de que el juez Fabio Monti decidiera abrir el proceso durante una audiencia celebrada en el tercer piso de los Tribunales de esa ciudad de Chubut . La imputada deberá responder por el delito de amenazas simples en concurso real con coacciones , tras dos episodios ocurridos en marzo de 2025 que involucraron a una empleada de Fiscalía y a la directora de una escuela primaria .

Durante la audiencia preliminar , que se llevó a cabo el último jueves a la mañana, Williams intentó explicar su comportamiento agresivo: "Yo hablo así", le dijo al juez. Y agregó: "Además me habían tiroteado la casa el día anterior con mis hijos y no me estaban dando la importancia por la gravedad del hecho".

La mujer aludió a los reiterados ataques que había sufrido en su domicilio, donde en 2025 su camioneta fue vandalizada con una bomba molotov y días después le tirotearon el frente de la vivienda, hechos que ella atribuye a un conflicto vecinal , pero que según se iunformó en los medios locales en su momento, la policía asociaba a un posible “ajuste de cuentas” por un crimen ocurrido en el complicado barrio Planta de Gas.

Pero si bien en la fuerza de seguridad la vinculan con el ámbito del delito, La Monita no tiene antecedentes penales graves.

Las amenazas que la llevan al banquillo

Según la acusación presentada por la fiscal Silvana Lagarrigue, el primer episodio que le imputan se registró el 5 de marzo de 2025 en la sede del Ministerio Público Fiscal de Trelew. La Monito Williams se había acercado para realizar un trámite vinculado a lo que le estaba pasando y, molesta por la espera, irrumpió de manera violenta en una oficina.

Allí se encontraban una empleada judicial y otra mujer con su bebé. En ese contexto, luego de que le pidieran que aguardara para ser atendida, la imputada le habría dicho sin vueltas a la trabajadora judicial: "Te voy a meter un tiro en la cabeza".

Además de esa amenazas que asustó a las dos personas presentes y luego preocupó a sus superiores, Williams habría proferido reiterados insultos. El caso, posteriormente, puso en debate la seguridad en oficinas judiciales.

Apenas un día después, el 6 de marzo de 2025, se produjo el segundo hecho que ahora la lleva a juicio. Esta vez el escenario fue la Escuela N° 224, donde van sus hijos.

La Monito Williams en la audiencia judicial en Trelew En la audiencia judicial Jaqueline Williams dio su versión de lo sucedido, pero no presentó testigos.

Williams se presentó en la institución educativa para exigir que un alumno no se cruzara con sus hijos debido a un conflicto previo. En ese marco, dirigió palabras intimidantes a la directora del establecimiento: "Si le pasa algo a mi hija vengo y te mato porque yo igual tengo armas o si no voy a buscar a tu familia", le habría dicho, al mejor estilo Pablo Escobar en la aclamada serie televisiva.

Ahora, ante el magistrado la imputada dio su versión sobre lo que le dijo a la responsable de la escuela: "Yo no sé si mi hija volvería con vida de la escuela y si la directora no estaba a la altura le dije que iba a cambiarla, nada más". Sin embargo, no aportó testigos que certificaran sus dichos.

Durante la audiencia, el Defensor Público Lucas Ocampos planteó un pedido de sobreseimiento. Argumentó que no existió intención de amenaza y aseguró que todo fue parte de una reacción emocional. Además, pidió que se contemplara el contexto familiar y su estado personal.

El juez Monti, que escuchó a ambas partes, finalmente consideró válidas las pruebas de la fiscalía y resolvió abrir formalmente la investigación penal, declarando admisible la acusación pública. Dispuso que el debate sea llevado adelante por un tribunal unipersonal.

Ataque a balazos contra su casa

Poco después de los hechos por los que ahora está acusada, "La Monito" fue protagonista de otro episodio de amedrentamiento, aunque en este caso en el rol de víctima.

El 27 de marzo de 2025, su vivienda fue atacada a balazos en un suceso que puso en riesgo la vida de ella, de los vecinos y de unos chicos que en ese momento salían de una escuela cercana, según consignaron entonces medios locales.

Fabio Monti, juez de Trelew Luego de escuchar el descargo de La Monito Williams, el juez hizo lugar a la acusación que formuló la fiscal.

El hecho ocurrió a plena luz del día en la zona sudeste de Trelew, alrededor de las 14.30. El o los atacantes hicieron al menos cuatro disparos con una pistola 9 milímetros contra el frente de la vivienda ubicada en calle María Humphrey, en el barrio Santa Catalina.

Los investigadores del caso informaron en aquel momento que la principal hipótesis que manejaban es que el incidente respondía un conflicto que la damnificada mantenía con los familiares de un hombre al que mataron en el barrio Planta de Gas.

Según las fuentes consultadas por Diario Crónica, los agresores la responsabilizaban de algo vinculado con el crimen y por eso la amenazaron de muerte, tiroteando en varias oportunidades su domicilio.

El autor de aquella última balacera, que puso el nombre de La Monito en la agenda de noticias local, habría sido una sola persona, familiar del hombre asesinado a pocas calles de ese sector, en un crimen que hasta ese momento no había sido clarificado por la policía.

Las autoridades calificaron el hecho como un "abuso de arma". Según se informó, La Monito declaró que no pudo ver al autor y durante un rastrillaje realizado en el lugar se constataron "un impacto en un portón de madera de la casa, vainas y restos de plomo".

En medio de aquella situación, Williams era amenazada y al mismo tiempo amenazaba a otra gente, al tiempo que iba a pedir protección a la fiscalía. Ahora, quedó a la espera de la fecha en que se realizará el juicio que la tendrá sentada en el banquillo de los acusados.