De Lifune al Mundial de Clubes: Luca, el neuquino que ya sabe lo que es ganarle al Real Madrid

Las redes sociales conservan y mantienen vivas las fotos con el paso del tiempo. En imágenes del 2010, en pleno festejo de Patagonia luego de haber conseguido el título en Lifune , rodeado de camisetas naranjas, está Alejandro Rodríguez, capitán de aquel plantel.

Al lado del defensor hay un pequeño, Luca , su hijo que comenzaba a dar sus primeros pasos y que en las últimas horas hizo historia con Racing en el viejo continente.

Pasaron quince años desde ese momento en Neuquén y aquel niño que supo vestir los colores de Patagonia como su papá, integró el plantel sub 18 de Racing que llegó a la final del Mundial de Clubes Juvenil en Andalucía. La Academia, de gran torneo, jugó el duelo por el título en un partido muy ajustado ante el Barcelona el último miércoles.

Los chicos del "Tita Mattiussi" llenaron de orgullo al pueblo académico y demostraron estar a la altura de los desafíos internacionales. En la final ante los Culés jugaron de igual a igual con los europeos, que pudieron quebrar al conjunto argentino recién a 10 minutos del final.

Para el fútbol neuquino, la presencia de Luca genera orgullo. El juvenil pasó de Lifune al césped perfecto de las canchas de España para jugar el Mundial. “Los mismos valores, el fútbol une. Te deseamos lo mejor Luca, desde nuestro querido Neuquén. Que orgullo es verte así, en este momento tan lindo. Un neuquino en la Final del Mundial de Clubes Juveniles. Ese neuquino se llama Luca Santiago Rodriguez Dotzel”; fue el mensaje del Club Patagonia en sus redes sociales en la previa a la final.

Los comienzos de Lucas

El jugador de 16 años hizo sus primeras armas en la ciudad junto a un puñado de niños de su categoría, la 2009. Nacido en Patagonia y con un gran presente en la Academia al mirar su trayecto, significa mucho más que un recorrido deportivo, es la confirmación de que Neuquén es parte del semillero del interior y que quienes se van, con esfuerzo y dedicación, también pueden proyectarse en las grandes vidrieras del mundo.

Desde la institución neuquina, luego de la semifinal en la que Racing superó al Real Madrid, le dejaron un largo mensaje a su jugador. “Con emoción y alegría llegan las noticias para la familia racinguista, pero no toda esa alegría se puede contener en los corazones de Avellaneda, esa alegría llega a nuestro sur y abraza a nuestros corazones que felices de emoción vemos a un Neuquino entre sus filas. Ese niño que toda la institución conoce, es nuestro querido Luca Santiago Rodríguez Dotzel, categoría 2009, que hoy escribe en su bitácora una experiencia única, una más para él. Es tu esencia de buen pibe, es tu corazón, es tu alma y son tus sueños los que nos alegran y nos seguirán alegrando. Como no te vamos a mencionar si esta es tu tierra, si este es tu Club, acá naciste, y tu luz fue tan brillante que alcanzó los ojos de un gran captador del albiceleste Racing Club. Que se cumplan tus sueños, porque la gente buena se merece toda esta alegría y mucho más”, fueron las palabras.