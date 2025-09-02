La historia detrás del golazo de tiro libre de Axel Paz para el equipo de Lifune en la Copa País

El defensor central salteño entró en el segundo tiempo y la clavó en el ángulo para dar vuelta el partido contra Bariloche

La pelota se mete en el ángulo luego de la gran ejecución de Paz.

La decisiva actuación de Axel Paz para el equipo de Lifune, e n el 3-1 sobre Lifuba por la Copa País, fue una de las novedades importantes de los últimos días en el deporte de la zona.

Entró por el capitán Manuel Berra a las 19' del segundo tiempo con el partido empatado y un par de minutos después acarició la pelota con la cara interna del pie izquierdo para colgarla en el ángulo superior derecho y encaminar la victoria del equipo neuquino sobre la Liga de Bariloche.

"Fue un lindo gol, fui con toda la confianza a pegarle a la pelota y gracias a Dios entró", declaró Axel a LMNeuquén.

Gol de tiro libre de Axel Paz para el equipo de Lifune en la Copa País

"El rival fue difícil, ellos también vinieron a demostrar y a querer ganar el partido, pero creo que nosotros estuvimos mejor, por más que íbamos un gol a bajo. Creo que supimos manejar los tiempo, dar vuelta el partido y quedarnos con el triunfo", agregó.

No cualquier marcador central es tan decisivo con su pegada, pero el zurdo tiene esa característica. De hecho, a nivel clubes ya lo sufrieron Maronese, Independiente de Neuquén y Alas Argentinas en las últimas temporadas por la misma vía. "Voy con confianza y convencido a que pueda ser gol. En la selección hay chicos que tienen buen pie y ellos me dan la confianza de agarrar la pelota y definir", valoró el defensor.

axel paz festejo El festejo de Axel Paz. Foto: facebook Lifune

Tanto el autor del gol como Oscar Páez, quien asistió en el 1 a 1 para el equipo de Lifune, son los representantes de San Patricio del Chañar, equipo que viene animando los torneos locales con buenos valores en su plantilla.

"Estábamos en un asado un viernes con el presidente y los chicos del club. Él nos comentó que le llegó un mail para que nos presentáramos a entrenar con el selectivo. Nos entusiasmamos con Oscar (Páez), fuimos y ahí nos avisaron que quedábamos en la lista y teníamos que ir. Muy lindo", describió Axel.

El Santo es uno de los clubes fuertes de la liga, cuyo combinado reúne a los mejores de cada institución.

"Pudimos coronar dos veces y se nos escapó la final de la Copa Neuquén. El club está en crecimiento, tiene proyecto y ahora se viene el Regional Amateur que es lo más lindo así que a prepararnos para lo que se viene", dijo el jugador de 27 años.

Del norte al sur

Axel Paz nació en Salta y empezó a jugar al fútbol en Central Norte, que hoy milita en la Primera Nacional. El zurdo hizo todo el camino en inferiores hasta llegar a primera en el club del norte argentino. Siempre jugó como marcador central y vivió grandes momentos, como el duelo por Copa Argentina contra River en 2018. "Fue una de las experiencias más lindas que tuve", reconoció.

Llegó hace tres años a San Patricio del Chañar y a través del club consiguió su trabajo, que junto con los entrenamientos ocupan gran parte de su día a día. Desde muy temprano hasta bien entrada la tarde cumple con su laburo y luego tiene las prácticas junto al plantel del Santo por la noche.

En el medio de su rutina se tomó un rato para responder las preguntas de LMNeuquén.

El combinado de Lifune sabe que a mitad de septiembre enfrentará a los equipos de la Liga del Valle de Chubut y la de Chubut en un triangular cuya sede aún no se definió.