Quién es el argentino que criticó a Javier Mascherano y se va del Inter Miami

El Inter Miami hizo oficial el traspaso de Benjamín Cremaschi al Parma luego de lo que fue la frustrada final de las Garzas en la Leagues Cup ante Seattle Sounders con derrota 3-0. Luego de lo que fue el cruce del futbolista estadounidense-argentino con Javier Mascherano , la franquicia de Florida decidió cederlo con opción de compra hasta mediados de 2026.

Si bien no trascendieron las cifras de la operación, el club italiano que compite en la Serie A de Italia lo fichó a préstamo y contará con la posibilidad de adueñarse de su pase en junio del año próximo. A horas de la final de la Leagues Cup, el periodista Gianluca Di Marzio, especialista en el mercado de pases, informó que la opción de compra se fijó en 4,5 millones de euros.

El traspaso del hijo de Pablo Cremaschi, ex figura de Los Pumas, tiene también un trasfondo extradeportivo. En las semanas previas a su salida, el jugador expresó públicamente su malestar por la falta de minutos y los constantes cambios de posición a los que fue sometido por su polifuncionalidad. En palabras del propio futbolista: “Me da bronca, quiero jugar, es lo más importante para mí. Quiero jugar en un nivel muy alto, y eso es con la suma de minutos. He jugado poco en estos últimos partidos, no creo que sea por mi nivel porque me siento bien. Imagino que será por otras cosas, o capaz por mi nivel”. Además, añadió: “En el momento no sabés de qué vas a jugar. Voy a los partidos y no tengo idea dónde jugaré. Este año tuvimos varias lesiones y suspensiones y por eso cubrí varias posiciones, pero prepararse en la posición que jugaré es imposible. Cuesta mentalmente a veces”.

La respuesta de Javier Mascherano no se hizo esperar. El entrenador, que lo convocó a la Selección Sub 20 de Argentina antes de que el volante optara por defender la camiseta de Estados Unidos, replicó: “Sus palabras han sido desafortunadas porque claramente, de alguna u otra manera, cuando uno escucha ese tipo de declaraciones, pareciera que somos improvisados. Entiendo que Benja lo que quiso decir es que muchas veces juega en diferentes posiciones. Ahora, cuando juega de titular sabe muy bien en qué posición tiene que jugar porque preparamos los partidos. No es que yo me despierto a la mañana y tiro una moneda”.

El mediocampista disputó 30 partidos en la última temporada entre MLS, Leagues Cup y Mundial de Clubes, y acumuló 106 encuentros oficiales con la camiseta del club, con un registro de 8 goles y 9 asistencias. En 56 de esos partidos compartió el campo con Lionel Messi, consolidando una sociedad destacada en el mediocampo. Su última aparición fue a falta de 5 minutos en la final de la Leagues Cup, cuando el cotejo ya estaba 0-2 y para reemplazar a Yannick Bright.

Benjamín Cremaschi pega el salto a Europa

El mediocampista estadounidense-argentino, de 20 años, se incorporará al Parma tras someterse a exámenes médicos en Estados Unidos, antes de viajar a la región de Emilia-Romaña para iniciar su primera experiencia en el fútbol europeo. El club italiano, que buscaba reforzar su mediocampo tras no concretar la llegada de Gio Reyna, cerró la incorporación de Benjamín Cremaschi en el límite del mercado europeo, lo que añade un matiz de urgencia y oportunidad a la operación.

Formado en la academia de Miami, Cremaschi se consolidó como un volante capaz de desempeñarse por ambos costados y de aportar equilibrio junto a figuras como Sergio Busquets. Su capacidad de adaptación y su experiencia junto a referentes internacionales como Lionel Messi, Busquets, Jordi Alba y Luis Suárez lo convirtieron en un perfil atractivo para el Parma, que busca fortalecer su plantilla tras un inicio de temporada irregular en la Serie A. El club italiano, que viene de empatar ante Atalanta y caer frente a Juventus en el arranque de la Serie A 2025-26, aspira a dejar atrás la lucha por el descenso que marcó la campaña anterior, en la que finalizó en el decimosexto puesto con 36 puntos.

En este contexto de tensión, la salida de Cremaschi representa tanto una pérdida para el Inter Miami como una oportunidad para el futbolista, que se suma a un Parma en proceso de reconstrucción institucional y deportiva, con la expectativa de consolidar su proyección internacional.