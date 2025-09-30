Las autoridades de Rusia encontraron más de 1.000 litros de alcohol ilegal y detuvieron a dos de los principales sospechosos de la distribución y venta.

Murieron al menos 25 personas por intoxicación con alcohol adulterado con metanol en Rusia.

Al menos 25 personas murieron y varias más terminaron con serios problemas de salud debido a una intoxicación masiva provocada, al parecer de manera deliberada, por el consumo de alcohol adulterado con metanol en la región de Leningrado, Rusia.

“Tras los incidentes de envenenamiento en el distrito de Slantsy de la región de Leningrado, donde varias personas murieron por beber alcohol falsificado , la policía tomó una serie de medidas urgentes”, informó oficialmente Irina Volk, representante oficial del Ministerio del Interior de Rusia.

En ese mismo sentido, agregó que “se solicitaron los resultados de los exámenes forenses a instituciones médicas en relación con la muerte de varios residentes locales entre el 10 y el 17 de septiembre en dos distritos vecinos: Kingiseppsky y Volosovsky”.

“Según las conclusiones de los peritos, la causa de la muerte fue la presencia de niveles letales de metanol en la sangre”, confirmó la funcionaria.

Varias personas terminaron detenidas

En los operativos “a gran escala” para identificar los canales de distribución de productos ilegales se encontraron e incautaron más de 1.000 litros de alcohol falsificado. El hallazgo encendió las alarmas ante la chance de detectar más casos en la región.

"El Tribunal Municipal de Slantsevsky de la Región de Leningrado ha decidido imponer una medida preventiva contra uno de los sospechosos en el caso penal de envenenamiento con alcohol sustitutivo en la región de Leningrado: detención durante un mes y 30 días", informó el servicio de prensa regional de los Tribunales en un canal de Telegram.

Además, se confirmó la detención de una mujer nacida en 1964 acusada de comprar y almacenar bebidas alcohólicas sin licencia para luego venderlas de forma ilegal.

Durante la investigación, las autoridades encontraron botellas de vidrio vacías y contenedores plásticos con capacidad de hasta diez litros, algunos con olor característico a alcohol.

“Se detuvo a otros cinco distribuidores mayoristas sospechosos de participar en la venta de alcohol. Todos los líquidos incautados se sometieron a análisis físico-químicos para determinar su composición y el grado de peligrosidad para la vida y la salud de los ciudadanos”, añadió Volk en su comunicado oficial.

Quiénes son los sospechosos por la venta de alcohol adulterado

Los sospechosos de haber llevado adelante la maniobra son Nikolai Boytsov, de 78 años, y Olga Stepanova, de 60. En específico, fueron apuntados como los responsables de suministrar y distribuir la bebida alcohólica adulterada.

Según la hipótesis que manejan los investigadores, Stepanova entregó las bebidas a Boytsov, quien las revendía a un precio aproximado de un dólar por botella.

Las autoridades también indicaron que Boytsov está acusado de envenenar con alcohol a su propia esposa, una de las víctimas mortales de la intoxicación.

En total, al menos ocho sospechosos fueron arrestados por su presunta participación en la producción y venta del licor ilegal.

Qué es el metanol y cómo afecta a la salud si se ingiere

El metanol, compuesto químico que encontraron en las bebidas alcohólicas vendidas ilegalmente, es incoloro, inodoro y extremadamente tóxico. Se encuentra habitualmente en limpiadores domésticos, anticongelantes, fluidos para fotocopiadoras, líquidos para parabrisas de vehículos y otros productos industriales.

Según indica el Hospital Mount Sinai de Nueva York, tan solo dos cucharadas de metanol pueden ser fatales para un niño. En adultos, dosis de entre 56 y 236 mililitros resultan letales. Sus efectos incluyen ceguera, dificultad para respirar, convulsiones, dolor abdominal intenso y, en casos graves, la muerte.

"La ingesta de metanol afecta a múltiples órganos. El daño orgánico puede ser permanente. La evolución de la persona depende de la cantidad de veneno ingerido y de la prontitud con la que reciba tratamiento", aclara esa institución.

En junio de 2023 se registró otro hecho similar en Rusian cuando al menos 30 personas murieron en el oeste del país tras beber sidra casera. En otras partes del mundo, en tanto, también se registró un episodio de este tipo: fue en Laos, donde turistas extranjeros perdieron la vida por intoxicación con metanol.