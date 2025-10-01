Elefante ataca a turistas en Botswana: lo que ocurrió en un safari inesperado

El incidente, ocurrido en Botswana, involucró a dos parejas que intentaron huir desesperadamente del animal. Mirá el video.

Un elefante volcó dos canoas y lanzó al agua a cuatro turistas británicos y estadounidenses que realizaban un safari en el Delta del Okavango, en Botswana . Una de las mujeres se llevó la peor parte porque fue golpeada con la trompa del animal y cayó de la embarcación en un sitio donde pueden encontrarse cocodrilos, pero sobrevivió de manera milagrosa .

El hecho se registró el pasado sábado durante una excursión. Los visitantes recorrían el delta en canoas tradicionales denominadas makoro, que eran impulsadas por guías locales con pértigas.

En un momento, lo s conductores se aproximaron a una manada conformada por una hembra y dos crías. Entonces , un macho irrumpió agresivamente entre los juncos y cargó contra las embarcaciones.

Las imágenes que se viralizaron en las redes sociales mostraron cómo el elefante se acercó rápidamente a los turistas y utilizó su trompa y colmillos para volcar las canoas. Los cuatro visitantes cayeron al agua, mientras los guías escapaban hacia la orilla.

No conforme con el primer embate, el animal regresó para atacar a una de las turistas. La embistió desde atrás, la golpeó con su trompa y la sumergió bajo el agua.

Según el Daily Mail, medio que informó sobre este incidente, la mujer logró sobrevivir porque el elefante perdió su rastro en la turbulencia y desistió del ataque después de varios segundos, mientras su esposo la ayudaba a ponerse de pie para intentar llegar a la orilla.

El relato de expertos y testigos del ataque del elefante

Un testigo del incidente, identificado como Kakwele Sinyina, dijo a esa misma fuente que “si el elefante no los hubiera cazado, hay muchos cocodrilos e hipopótamos grandes que podrían haberlos matado”. “Así que tenían a alguien vigilándolos”, manifestó adentrándose en cuestiones religiosas.

Por su lado, un ex guardabosques sudafricano a quien le mostraron los videos destacó que los visitantes “tuvieron mucha suerte de escapar porque los cuatro podrían haber muerto fácilmente a manos de ese elefante furioso".

“La mujer tuvo suerte de no haber sido corneada, pero si la hubiera sujetado unos segundos más, probablemente la habría ahogado, así que puede alabar al Señor porque no lo hizo”, agregó, en declaraciones que también difundió el Daily Mail.

En ese sentido, añadió: “Este elefante atacó porque estaba protegiendo a sus crías, y parece que los guías calcularon mal la distancia a la que podían llevar a los turistas de forma segura y cometieron un error potencialmente fatal”.

El silencio de las compañías que organizan safaris

Tres empresas que operan safaris en canoas makoro evitaron confirmar cuál de ellas organizó el viaje. De todos modos, la recepcionista de una de esas compañías confirmó que el grupo estaba formado por visitantes británicos y estadounidenses, y si bien admitió que “se perdieron equipos fotográficos y teléfonos costosos”, remarcó que “nadie resultó herido de gravedad”.

“Los animales salvajes pueden ser muy impredecibles”, mencionó.

El incidente se produjo en una zona considerada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, que recibe cada año a miles de visitantes atraídos por la posibilidad de observar de cerca a distintos animales salvajes en su hábitat natural.

Las autoridades locales no reportaron heridos graves ni hospitalizaciones tras el ataque.