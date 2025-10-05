Alerta por viento en Neuquén: a cuánto llegarán las ráfagas este domingo

La máxima llegará a los 17°C y si bien no hay una alerta vigente, el pronóstico habla de que las ráfagas serán intensas por la tarde. Detalles.

La primavera en Neuquén no está libre de un fenómeno local: el viento.

Neuquén tendrá este domingo un clima inestable y algo ventoso, en una jornada que mantendrá las temperaturas moderadas, con cielo mayormente nublado y probables lluvias aisladas durante buena parte del día. Si bien no hay una alerta vigente, en el pronóstico, llama la atención de la intensidad del viento, sorbe todo en la ciudad de Neuquén y alrededores.

Tanto el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) como la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) coinciden en que no será un domingo totalmente lluvioso, pero sí fresco, húmedo y ventoso, con ráfagas que se harán sentir especialmente hacia la noche.

De acuerdo con el SMN, las temperaturas se ubicarán entre 8°C de mínima y 17°C de máxima, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y el 40% durante la mañana y la tarde.

ON - Dia de la Primavera (15) Más allá del clima inestable de este domingo en Neuquén, siempre la gente disfruta de los paseos en el río. Omar Novoa

El cielo permanecerá cubierto, con lluvias aisladas intermitentes, mientras que hacia la noche las condiciones tenderán a mejorar parcialmente, aunque con nubosidad persistente.

Viento en Neuquén: el dato de las ráfagas

El viento será protagonista en esta jornada, soplará desde el sector sur durante el día, y rotará al sudoeste hacia la noche, con velocidades que oscilarán entre 23 y 41 km/h y ráfagas que podrían llegar hasta los 78 km/h, según el organismo nacional.

Por su parte, la AIC también anticipa un domingo inestable, con viento del sudoeste de hasta 32 km/h y ráfagas cercanas a 61 km/h. Hacia la noche, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, y el descenso térmico será notable: la mínima podría acercarse a los 0°C o -1°C en áreas más abiertas o rurales del Alto Valle, según el informe regional.

La sensación térmica será inferior a los valores reales, sobre todo durante la mañana y la noche, producto del viento y la humedad. En consecuencia, se espera un día fresco, ideal para permanecer bajo techo o realizar actividades de interior.

El lunes, en tanto, marcará una mejora sustancial: se prevé cielo mayormente despejado y una máxima de 20°C, con viento más leve del sudoeste y sin pronóstico de lluvias.

Así, el domingo en Neuquén se presentará variable y ventoso, con momentos de inestabilidad y un descenso térmico hacia la noche, en la antesala de una semana que comenzará más estable y templada.

Las alertas que se dieron en el interior de Neuquén

El factor viento se intensificará hacia el interior de la provincia, donde el SMN había lanzado una alerta amarilla este último sábado en Neuquén para la zona del este de Loncopué, Picunches y Ñorquín, oeste de Añelo y Pehuenches, sur de Chos Malal y departamento Minas. "El área será afectada por vientos fuertes del sector oeste, con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden superar los 90 km/h", señala el SMN.

Después se suma la alerta amarilla por lluvias de variada intensidad durante toda la jornada del sábado, mañana, tarde y noche. Sucederá en la cordillera de Aluminé, cordillera de Chos Malal, Loncopué, Minas, Picunches y Ñorquín. "El área será afectada por lluvias de variada intensidad, algunas puntualmente fuertes. En zona cordillerana, se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm en 24 hs.En zona de meseta, se esperan valores entre 10 y 20 mm en 24 horas", indica el SMN en su Sistema de Alerta Temprana.