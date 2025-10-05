Imputan por "usura" a un reconocido comerciante del Norte neuquino

Un comerciante de Andacollo fue acusado de usura agravada. Se realizó un operativo policial con cinco allanamientos y secuestro de documentación. Los detalles.

En el marco de una investigación por el delito de usura agravada , la Policía del Neuquén llevó adelante un importante operativo en la localidad de Andacollo , a requerimiento de la Fiscalía Única de Chos Malal.

El procedimiento permitió imputar a un reconocido comerciante sospechado de otorgar préstamos con intereses desmedidos y emplear maniobras engañosas para apropiarse de bienes de sus víctimas, como bienes muebles e inmuebles

De acuerdo con la investigación, el imputado habría logrado que al menos uno de los denunciantes firmara un poder absoluto de enajenación de bienes en una escribanía, aprovechándose de su situación económica vulnerable . La investigación encendió todas las alertas, debido a que aún no se conoce el alcance total de las víctimas.

usura comerciante norte neuquino (1) El comerciante del Norte neuquino fue imputado por la justicia.

Allanamientos con resultados positivos: armas de fuego y municiones de escopeta

El pasado viernes 3 de octubre se concretó un amplio despliegue policial, encabezado por la Dirección Seguridad Interior Chos Malal y con apoyo técnico de la División Investigaciones Zona Norte. En simultáneo, se realizaron cinco allanamientos que arrojaron resultados positivos para la causa.

En el operativo intervinieron además efectivos de Criminalística Chos Malal, Comisarías 30° de Andacollo, 50° de Taquimilán y 37° de Tricao Malal, junto al Comando Radioeléctrico y el Grupo GEOP, que brindaron apoyo táctico y logístico.

Durante los procedimientos se incautó documentación de interés para la investigación, junto con municiones de escopeta y de armas de fuego, elementos que refuerzan la hipótesis del delito de usura.

Finalmente, el comerciante fue notificado de su imputación en sede judicial y quedó a disposición de la Justicia mientras continúa el avance de la causa.

