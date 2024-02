El desesperado pedido de una joven a los turistas por los incendios en la Patagonia: "No vengan más"

"No vengan más de vacaciones a la Patagonia gente, no vengan más con esa irresponsabilidad, no vengan más con ese ego de creer que porque ponen plata pueden venir acá a hacer lo que se les canta", comenzó diciendo.

"El Parque Nacional Nahuel Huapi se está prendiendo fuego, se está prendiendo fuego el Brazo Tristeza, ¿por qué? porque gente como ustedes que vienen acá a sacarse la fotito para subirla a redes sociales, hicieron fuego en un lugar que no está permitido, estamos dentro de un Parque Nacional y se está prendiendo fuego", añadió la joven.

"La Patagonia es única, es un lugar precioso y yo entiendo que a ustedes les gusta y que realmente están disfrutando de esto, pero por favor hagan las cosas bien; si no, no vengan, no lo arruinen, se los pedimos por favor", insistió, ente lágrimas y recordó que hace dos meses que no cae una sola gota de agua y que está todo seco.

Enojada con los turistas tiktok.mp4

La gente no hace caso

A pesar de la insistencia por todas las vías posibles y las campañas de concientización que se hacen todos los años, la gente acampa y hace fuego en lugar no habilitados.

En las redes estuvo circulando un video que, si bien es viejo, es un ejemplo de lo que pasa. Muchas veces, gente que tiene movilidad acuática ya sea un bote o una lancha, se acerca a lugares alejados donde sólo se puede llegar con embarcaciones y se instalan sin respetar las prohibiciones.