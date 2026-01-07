Desde el espacio, así se ve el humo de los incendios en Chubut que llegó al Alto Valle

Imágenes satelitales de la NASA muestran la pluma de humo que cruzó la cordillera y alcanzó Neuquén y Río Negro.

El humo que se percibió en el Alto Valle durante las últimas horas provienen de los incendios en la cordillera de la Patagonia. Imágenes satelitales captadas desde el espacio confirman que la nube proviene de los incendios forestales activos en la zona de El Hoyo en Chubut , y que fue transportada hacia el norte por las condiciones meteorológicas.

Las capturas corresponden al sensor MODIS, a bordo de los satélites Terra y Aqua de la NASA , y pueden visualizarse a través de la plataforma NASA Worldview, que permite monitorear fenómenos ambientales en tiempo casi real. En las imágenes se observa con claridad la pluma de humo avanzando desde el área cordillerana hacia el Alto Valle de Neuquén y Río Negro.

El registro satelital permite diferenciar el humo de la nubosidad. Mientras que la pluma de los incendios aparece más difusa y grisácea, las nubes meteorológicas se presentan más compactas y blancas, principalmente hacia el sudeste de la región.

De acuerdo con los datos meteorológicos, la llegada del humo a ciudades como Neuquén capital, ubicada en la Confluencia de los ríos Neuquén y Limay, se explica por la acción de vientos predominantes del sector sur y sudoeste, que favorecieron el traslado de partículas en suspensión a lo largo de cientos de kilómetros.

El monitoreo satelital es herramienta para seguir la evolución de los incendios forestales y su impacto más allá de las zonas afectadas directamente por el fuego, permitiendo advertir efectos ambientales y sanitarios en áreas urbanas alejadas de los focos ígneos.

El incendio forestal en Puerto Patriada

“El incendio sigue fuera de control y la jornada de ayer fue muy complicada por el viento y las altas temperaturas”, explicó Adrián Barrera, director del Sistema Provincial de Manejo del Fuego, en declaraciones radiales. Según detalló, esas condiciones climáticas impidieron en varios momentos el uso de aviones hidrantes y helicópteros, lo que dificultó el trabajo de los combatientes en tierra.

El funcionario destacó la importancia de la coordinación entre provincias, al señalar que ningún sistema puede afrontar en soledad incendios de esta magnitud. “Los convenios de colaboración entre Neuquén, Chubut y Río Negro permiten movilizar personal operativo, técnico y equipamiento según lo que se necesite. Cuando los incendios toman dimensiones importantes, no hay provincia que pueda sostener sola el combate”, afirmó.

Neuquén sumó recursos por la emergencia ígnea

A partir de la emergencia ígnea vigente, la Provincia del Neuquén incorporó a fines de 2025 dos aeronaves para fortalecer la prevención y el combate de incendios forestales, como parte de un plan destinado a mejorar la capacidad operativa del Sistema Provincial de Manejo del Fuego.

Estas incorporaciones se realizaron a través de un llamado a licitación pública que el Ejecutivo realizó en noviembre y los contratos tendrán una duración de cinco meses. En este contexto, está previsto la llegada de una tercera areonave que tendrá base en Loncopué o Chos Malal, según la definición operativa, fortaleciendo la respuesta territorial ante este tipo de emergencias. Por otro lado, durante el proceso de licitación, se declaró desierto el alquiler de un helicóptero por falta de ofertas.