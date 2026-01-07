"Patagonia Unida": el mensaje de Rolando Figueroa por los incendios en Chubut

El gobernador dio detalles de los aportes que hizo Neuquén para colaborar en el combate de las llamas. El incendio afectó 1800 hectáreas de bosque en Puerto Patriada.

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa , se pronunció en relación al incendio forestal que ya consumió 1800 hectáreas en Puerto Patriada, al norte de la provincia de Chubut, y que movilizó a brigadistas neuquinos y de otras regiones del país para evitar el avance de las llamas en la cordillera.

"Acompañamos a Chubut en el combate de los incendios con brigadistas del Sistema Provincial de Manejo del Fuego. Estar presentes es una decisión política: cuidar el ambiente y la vida, sin mirar fronteras", escribió el mandatario provincial en un mensaje publicado en su perfil oficial de X.

"Con Chubut y Río Negro firmamos un convenio interprovincial que fortalece el trabajo conjunto. La cooperación entre provincias es el camino para responder con rapidez y responsabilidad ante las emergencias", agregó en un mensaje que tituló "Patagonia Unida".

Figueroa etiquetó en el mensaje al gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y a su par de Río Negro, Alberto Weretilneck. Su colaboración con las otras provincias afectadas por los incendios responde a una decisión política, en un contexto en que el gobierno nacional decidió recortar los fondos para los programas de manejo del fuego.

Rolando Figueroa LU5 (8) Maria Isabel Sanchez

Según se informó desde el gobierno provincial, desde este martes, 15 brigadistas del Sistema Provincial de Manejo del Fuego de Neuquén trabajan en el lugar junto a equipos de Chubut y Río Negro. El despliegue incluye camiones cisterna y brigadas mixtas provenientes de San Martín de los Andes, Aluminé, Villa La Angostura y otras localidades neuquinas.

La participación de brigadistas, bomberos y voluntarios de otras provincias en el combate de los incendios forestales no es nueva. Existe una tradición arraigada de cooperación entre distintas jurisdicciones que permiten focalizar los esfuerzos en las zonas afectadas, para evitar la propagación de las llamas hacia otras regiones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Rolo_Figueroa/status/2008925854747771206&partner=&hide_thread=false PATAGONIA UNIDA



Acompañamos a Chubut en el combate de los incendios con brigadistas del Sistema Provincial de Manejo del Fuego. Estar presentes es una decisión política: cuidar el ambiente y la vida, sin mirar fronteras.



Con Chubut y Río Negro firmamos un convenio… pic.twitter.com/giOHvW6jBU — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) January 7, 2026

En febrero de 2025, la provincia de Neuquén se vio afectada por un grave incendio forestal en la zona de Valle Magdalena, en las cercanías de Junín de los Andes. Apagar el fuego demandó del trabajo sacrificado de más de 300 brigadistas neuquinos y de otras provincias argentinas, a los que se sumó el aporte de medios aéreos y equipamiento de distintos puntos del país.

El incendio forestal en Puerto Patriada

“El incendio sigue fuera de control y la jornada de ayer fue muy complicada por el viento y las altas temperaturas”, explicó Adrián Barrera, director del Sistema Provincial de Manejo del Fuego, en declaraciones radiales. Según detalló, esas condiciones climáticas impidieron en varios momentos el uso de aviones hidrantes y helicópteros, lo que dificultó el trabajo de los combatientes en tierra.

El funcionario destacó la importancia de la coordinación entre provincias, al señalar que ningún sistema puede afrontar en soledad incendios de esta magnitud. “Los convenios de colaboración entre Neuquén, Chubut y Río Negro permiten movilizar personal operativo, técnico y equipamiento según lo que se necesite. Cuando los incendios toman dimensiones importantes, no hay provincia que pueda sostener sola el combate”, afirmó.

incendio chubut El fuego ya devoró miles de hectáreas en Chubut y todavía no tiene control.

En cuanto a la permanencia del personal neuquino en la zona, Barrera explicó que no hay un plazo fijo. “Estamos a disposición. Sabemos que cada diez días se organiza un relevo, pero si es necesario antes o si se requiere reforzar con más personal, se hará de acuerdo a lo que solicite la provincia de Chubut, que es la autoridad a cargo del incendio”, indicó.

Neuquén sumó recursos por la emergencia ígnea

A partir de la emergencia ígnea vigente, la Provincia del Neuquén incorporó a fines de 2025 dos aeronaves para fortalecer la prevención y el combate de incendios forestales, como parte de un plan destinado a mejorar la capacidad operativa del Sistema Provincial de Manejo del Fuego.

Incendio Parque Nacional Los Alerces - brigadistas

Estas incorporaciones se realizaron a través de un llamado a licitación pública que el Ejecutivo realizó en noviembre y los contratos tendrán una duración de cinco meses. En este contexto, está previsto la llegada de una tercera areonave que tendrá base en Loncopué o Chos Malal, según la definición operativa, fortaleciendo la respuesta territorial ante este tipo de emergencias. Por otro lado, durante el proceso de licitación, se declaró desierto el alquiler de un helicóptero por falta de ofertas.