¿De dónde proviene el humo que cubre la ciudad de Neuquén?

La espesa columna se observa desde distintas localidades del Alto Valle. Las autoridades provinciales confirmaron el origen del hecho que encendió las alarmas de los vecinos.

En las últimas horas, vecinos de la ciudad de Neuquén y otras localidades del Alto Valle advirtieron la presencia de un humo espeso en el ambiente , lo que generó alarma y preocupación. Las autoridades confirmaron que no se trata de incendios en la región, sino del humo proveniente de los incendios forestales que afectan a la provincia de Chubut , arrastrado por las condiciones meteorológicas.

Desde el cuartel de Bomberos Voluntarios de Plottier , el jefe del cuerpo , Carlos Mansilla , informó que “el humo que se percibe es producto de los incendios en la provincia de Chubut” y explicó que la situación se debe a la orientación del viento, que actualmente sopla hacia el sector norte, lo que provoca que el humo se observe intenso y espeso en la región del Comahue.

En diálogo con LM Neuquén , Mansilla detalló que el origen está vinculado a los incendios en la zona de Puerto Patriada y aclaró que el fenómeno responde exclusivamente a la dinámica del viento, que durante la jornada presentó rotaciones que favorecieron el traslado del humo hacia Neuquén y localidades cercanas.

humo en la ciudad

Desde el gobierno de la provincia brindaron tranquilidad a la población y aclararon que el humo llegó a partir de los vientos que soplan con dirección sudeste, pero sin causar complicaciones ni problemas de transitabilidad en las rutas.

En diálogo con LM Neuquén, el Director Provincial de Defensa Civil, Carlos Cruz, explicó que no se registra ningún tipo de anomalía o condición problemática en la provincia a partir de la incidencia de las llamas que afectaron los bosques de Puerto Patriada, en Chubut, y otras zonas forestales de la cordillera. "El humo viene por el viento, no tenemos ningún punto de calor ni ningún incendio en la provincia", dijo en relación con la preocupación que generó la presencia de humo en la zona.

DRON La nube del incendio en Chubut llegó a Neuquén

El funcionario confirmó que el humo avanzó por la región sur, la región Limay, la comarca petrolera, algunos sectores de la zona centro e incluso la Confluencia, pero sin generar complicaciones de consideración.

Pese a que el viento sopla ahora desde el sudeste y arrastra el humo de los incendios forestales, las corrientes son dinámicas y se puede modificar su dirección en cualquier momento, Cruz indicó que "en media hora, una hora, puede pasar que cambia la dirección del viento y se modifica totalmente (el panorama)". "Hay una rotación permanente del viento", explicó.

ON - Humo por incendios en el sur (4) Omar Novoa

Las rutas siguen habilitadas

Desde Defensa Civil confirmaron que todas las rutas de la provincia permanecen habilitadas y operan con normalidad. “No hay ningún tipo de interrupción de tránsito ni situaciones anómalas”, indicó Cruz, al tiempo que reiteró que los incendios se encuentran alejados de las áreas de circulación vial dentro de Neuquén.

En los últimos días, se registraron tres incendios forestales en la región cordillerana, que mantienen en alerta a distintas localidades de la Patagonia.

El foco más activo se desarrolla en Cholila, donde un incendio iniciado el domingo por la tarde en una zona rural conocida como Campo de Pérez, al oeste de la localidad, continúa fuera de control. Las llamas avanzan en un sector cercano al camino que une Cholila con Villa Lago Rivadavia, y las altas temperaturas y la sequía dificultan las tareas de brigadistas y bomberos que trabajan para contener el fuego.

Otro incendio de gran magnitud se desató en Puerto Patriada, en jurisdicción de El Hoyo, en el límite con Río Negro. En la provincia de Neuquén, un operativo conjunto logró controlar un incendio forestal en Lago Hermoso, dentro del área del Parque Nacional Lanín.