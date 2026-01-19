Incendios en Chubut: el calor reactivó los focos en Puerto Patriada

Las llamas se reavivaron en las últimas horas y los brigadistas refuerzan el operativo para evitar que el incendio se propague.

El incendio forestal que afecta a la zona de Puerto Patriada volvió a intensificarse este lunes, con una marcada reactivación de focos en distintos sectores. Las altas temperaturas y las condiciones climáticas adversas complicaron el escenario y obligaron a intensificar las tareas de los brigadistas.

Tras algunos días de relativa calma y de haber logrado contener los focos principales, los brigadistas, que mantenían vigilancia ante posibles reactivaciones, se encontraron con una gran columna de humo, visible desde distintos puntos de la Comarca. Este indicio señalaba que el incendio volvía a intensificarse, concentrándose principalmente en el área de Bahía Las Percas.

Según informó el medio Ahora Comarca, más de 250 brigadistas, junto con apoyo de medios aéreos, trabajaron intensamente durante toda la jornada para controlar las llamas y evitar que se propagaran hacia zonas pobladas y áreas forestales vulnerables.

El incendió consumió más de 15 mil hectáreas

El pasado jueves, el gobernador de la provincia de Chubut, Ignacio Torres, anunciaba que el fuego se encontraba "100% contenido". Los incendios que habían comenzado el 5 de enero afectaron más de 15 mil hectáreas en la zona de Puerto Patriada, El Hoyo y áreas aledañas.

"Hoy podemos confirmar que el incendio en Puerto Patriada está 100% contenido, después de días de un operativo conjunto y de un enorme trabajo en terreno, con más de 650 brigadistas, bomberos voluntarios, fuerzas de seguridad y personal de apoyo, ocho medios aéreos desplegados en los puntos más críticos, maquinaria pesada y unidades móviles, Vialidad Provincial y equipos de salud que estuvieron presentes en la zona desde el día uno", compartió Torres la semana pasada a través de una publicación de X.

En este sentido, el gobernador había destacado que más allá de que las recientes lluvias contribuyeron a apagar los focos de incendio, el verdadero reconocimiento es "para quienes estuvieron día y noche en la primera línea de combate, trabajando espalda con espalda con una entrega y un compromiso que hicieron posible frenar el avance del fuego, salvar cientos de casas y resguardar las vidas de los vecinos de El Hoyo y Epuyén".

Tras el anuncio de que el incendio estaba contenido, comenzó a reabrirse la actividad turística en Puerto Patriada. Prestadores y autoridades confirmaron que la localidad volvía a recibir visitantes. En ese momento, desde el sector turístico buscaban “dar vuelta la página” y recuperar una temporada que venía fuerte hasta que el avance del fuego había provocado la caída de reservas para enero.

Sin embargo, tras la reciente reactivación de los focos, la situación volvió a generar alerta. Se espera que durante la noche el Servicio Provincial de Manejo del Fuego difunda un parte oficial actualizado, en el que se informará sobre el estado del incendio, su comportamiento y las acciones implementadas en el operativo de contención.