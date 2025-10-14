Una sorpresiva nevada impactará en la Patagonia: la advertencia del SMN

Varias provincias del país estarán afectadas por fuertes vientos, lluvias y nieve. Qué zona será la más afectada.

Varias localidades registran por estas horas temperaturas que no alcanzan los 5°C.

Las primeras semanas de la primavera están marcadas por una gran inestabilidad climática en gran parte del país. En las últimas horas se advirtió sobre la presencia de fuertes fenómenos en varias provincias,

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas amarillas por lluvias, vientos, nevadas y viento zonda para este martes 14 de octubre, que afectará a distintas zonas del país.

Según precisó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, se trata de fenómenos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas.

Una de las alertas amarillas emitidas por el SMN indica que se esperan fuertes lluvias en la Patagonia, principalmente en el sudeste de Neuquén, el este de Río Negro y el noreste de Chubut, donde se esperan precipitaciones de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

"Los valores acumulados podrían ubicarse entre 15 y 30 milímetros, con posibilidad de superarse en forma puntual", precisaron.

lluvias Una serie de alertas amarillas esta vigente en la previa del comienzo del fin de semana largo.

Alerta por una sorpresiva nevada

Por otro lado, en el sudeste de Santa Cruz rige otra alerta por nevadas de diversa intensidad, con acumulaciones de entre 30 y 40 centímetros, mientras que en las zonas más bajas podrían registrarse lluvias y nieve mezcladas, principalmente en el área cordillerana.

Según el Sistema de Alerta Temprana del organismo, las cordilleras de los departamentos Lago Argentino y Güer Aike registrarán nevadas de diversa intensidad.

El fenómeno se da en el marco de una semana marcada por condiciones inestables en el sur argentino, con lluvias, viento y frío extremo que podrían extenderse en las próximas horas. Varias localidades registran por estas horas temperaturas que no alcanzan los 5°C.

Bajo esta alerta, recordaron una serie de recomendaciones

Evitar actividades al aire libre.

Retirar periódicamente la nieve acumulada en techos.

Circular únicamente con vehículos preparados para hielo y nieve.

Mantener ventilados los ambientes y vehículos para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.

Estar atentos a los informes oficiales y tener a mano una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Alerta amarilla por vientos: a qué zonas afectará

Asimismo, el organismo confirmó que está vigente una alerta amarilla por fuertes vientos que afectará al sudoeste de Catamarca, el sudoeste de La Rioja y el noreste de San Luis, con ráfagas del sector norte o noreste que podrían alcanzar los 75 kilómetros por hora.

Mientras que en el sur de Mendoza rige una alerta por vientos zonda para este martes, con velocidades entre 35 y 50 km/h con ráfagas que pueden superar los 90 km/h.

Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas.

En este contexto, el SMN recomienda a la población tomar precauciones, evitar actividades al aire libre y retirar objetos que puedan obstruir desagües o ser desplazados por el viento.

En las zonas bajo alerta por nieve o viento zonda, se sugiere circular con vehículos adecuados, asegurar los elementos sueltos y mantenerse alejado de árboles y postes de electricidad. También se aconseja contar con una mochila de emergencia que incluya linterna, radio, documentos y teléfono celular.

Alerta por viento fuerte y lluvias en Neuquén: cuándo y dónde serán las ráfagas máximas

Los pronósticos confirman que los próximos días estarán marcados por condiciones meteorológicas adversas en gran parte de la provincia del Neuquén. Según los reportes de la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) y del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se prevé la presencia de fuertes vientos en la mayoría del territorio, mientras que en la zona cordillerana el principal factor climático será la lluvia, acompañada de algunas nevadas débiles.

La síntesis de la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) ya lo menciona de manera general, con una corriente de aire del sudoeste, ascenso de la temperatura, viento e inestabilidad en la región. Hacia la cordillera, lluvias y nevadas débiles.

vientos fuertes.png Neuquén se verá afectada por una alerta amarilla por fuertes vientos.

En Neuquén capital y alrededores, las ráfagas máximas pueden rondar los 70 kilómetros por hora e incluso superarlas. En efecto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte que el miércoles por la tarde pueden llegar a los 87 km/h.

Es más, para ese día lanzó una alerta amarilla por vientos fuertes en Confluencia, Este de Añelo, Este de Pehuenches y Picún Leufú. "El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre los 40 y 60 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h, pudiendo ser superadas de manera local", señala en su Sistema de Alerta Temprana.

La constante del viento también enciende las alarmas en el Este de Loncopué, Este de Picunches, Este de Ñorquín, Oeste de Añelo, Oeste de Pehuenches, Sur de Chos Malal y Sur de Minas. Lo mismo: el área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre los 40 y 60 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h, pudiendo ser superadas de manera local. Todo ello será el miércoles, preferentemente en horas de la tarde.