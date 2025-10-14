El nuevo shopping de Chile con sello patagónico que tienta a los turistas: dónde queda

El edificio colosal se proyecta en lo que se consolida como la capital "boutique" del sur trasandino. Una nueva tentación para los neuquinos.

Neuquinos y neuquinas que cruzan a Chile para comprar cada vez que se anuncia un fin de semana largo, tendrán otra excusa más para volver a hacerlo cuando el nuevo shopping que se proyecta del otro lado de la cordillera sea una realidad y abra sus puertas en 2026.

El anuncio mueve a miles de personas, sobre todo a los turistas del sur de Argentina que cruzan por el paso internacional Cardenal Samoré, transformando la economía del vecino país.

Se trata de la construcción del Centro Comercial Rosa Emilia , un moderno shopping que se levantará en el corazón de Puerto Varas con una inversión estimada en 4,88 millones de dólares .

El proyecto responde a una demanda que no deja de crecer. Durante los fines de semana largos y feriados, miles de vehículos provenientes de Villa La Angostura, San Martín de los Andes, Bariloche, Dina Huapi y otras localidades cruzan la cordillera en busca de precios más convenientes, variedad de productos y una oferta gastronómica cada vez más amplia. Esa corriente de visitantes ha consolidado a Puerto Varas, Osorno y Puerto Montt como polos de compras y entretenimiento para los argentinos del sur.

Según informó La Angostura Digital, empresarios locales aseguran que más del 60% de las ventas del comercio en Puerto Varas durante los fines de semana proviene de clientes argentinos, una tendencia que se mantuvo estable durante 2024 y continúa en 2025. El Rosa Emilia busca capitalizar esa afluencia con una propuesta moderna y funcional, pensada tanto para el turismo como para el consumo local.

Un proyecto con sello patagónico

El centro comercial se construirá sobre un terreno de 11.127 metros cuadrados, con una primera etapa que abarcará 2.833,76 m². El diseño contempla 19 locales comerciales, espacios para oficinas, terrazas con vista al lago Llanquihue, bodegas, sanitarios y estacionamientos amplios para autos y bicicletas, con el objetivo de facilitar el acceso y la circulación de los visitantes.

La obra se ubicará sobre calle Colón, en pleno centro de Puerto Varas, a pocos metros de la costanera, los principales hoteles y restaurantes. Según los desarrolladores, el edificio combinará arquitectura contemporánea e identidad patagónica, priorizando materiales nobles y criterios de sustentabilidad en su construcción.

Cuando el shopping abra sus puertas -previsto para fines de 2026- se sumará a la oferta turística de una ciudad que ya es reconocida por su estilo boutique, su entorno natural y su cercanía con los principales destinos del sur chileno.

Cuál es el impacto regional

Se informó que las autoridades chilenas estiman que más de 8.000 argentinos cruzan cada fin de semana largo por el Paso Samoré, una cifra que aumenta durante Semana Santa o las Fiestas Patrias. Este movimiento ha dinamizado la economía regional, impulsando el empleo, la hotelería y nuevas inversiones en servicios, transporte y centros comerciales.

El Centro Comercial Rosa Emilia se inscribe en esa tendencia y busca consolidar el vínculo económico y cultural entre ambos lados de la cordillera. Para los empresarios locales, la iniciativa "es una apuesta que mira más allá de la frontera, reconociendo que el turista argentino es parte esencial del desarrollo del sur de Chile".

Con esta nueva inversión, Puerto Varas refuerza su papel como destino estratégico para el turismo de compras y experiencias, un punto de encuentro entre el paisaje patagónico, la gastronomía chilena y la creciente presencia de visitantes argentinos.